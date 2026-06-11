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Beautiful, le anticipazioni di venerdì 12 giugno 2026: Luna si tradisce davanti a Finn

Le trame di Beautiful di venerdì 12 giugno 2026: la ragazza non riesce a nascondere il suo nervosismo per il rapimento di Steffy. Ridge e Taylor entrano in azione

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Redazione

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Beautiful, Luna
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, venerdì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 12 giugno 2026

Finn va a trovare Luna nel suo ufficio. Vuole sapere come sta, data la situazione della madre, e le chiede se per caso ha idea di dove possa essere Steffy. Magari, visto che lavorano insieme, si è lasciata sfuggire qualcosa riguardo ai suoi piani. Luna, nervosa, nega di avere informazioni. Consiglia al cugino di lasciare alla moglie lo spazio di cui ha bisogno e se ne va, adducendo come scusa di avere un milione di cose da fare. Anche Ridge e Taylor sono preoccupati per la figlia. Per quanto Taylor capisca la necessità di Steffy di allontanarsi e prendersi del tempo, è sicura che la figlia non avrebbe mai lasciato i bambini senza notizie. Ridge si rivolge alla polizia che li contatterà quando sarà il momento di sporgere denuncia. Taylor chiama Thomas e Ridge chiama Thorne, ma anche loro non sanno niente.

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Le trame di Beautiful del 11 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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