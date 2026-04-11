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Beautiful, le anticipazioni di domenica 12 aprile 2026: Brooke "inchioda" Hope su Thomas

Le trame di Beautiful di domenica 12 aprile 2026: la donna deve ammettere di amare ancora Thomas ma che per lei l'occasione è sfumata. Ridge è felice di Paris

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Redazione

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Beautiful, Hope e Brooke
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, domenica alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 12 aprile 2026

La casa di Eric è addobbata per le celebrazioni del "Quattro luglio", ma l’allegria contrasta con le tensioni soffocate che avvolgono i protagonisti. Eric e Ridge guidano i brindisi per il fidanzamento di Thomas con Paris, entusiasti di accogliere ufficialmente la giovane nella famiglia Forrester. Hope osserva la scena soffrendo profondamente e faticando a nascondere il dolore per la rapidità con cui Thomas ha voltato pagina. In un momento di confidenza lontano dagli altri invitati, Brooke incalza la figlia chiedendole apertamente se provi dei rimpianti per aver rifiutato le precedenti proposte di matrimonio, vista la palese sofferenza con cui assiste ai festeggiamenti per il fidanzamento di Thomas. Hope ammette che i suoi sentimenti sono ancora forti, ma riconosce di non essere più lei la donna che Thomas desidera portare all’altare. Parallelamente, Ridge rassicura Donna.

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Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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