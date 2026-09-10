Beautiful, Hope in lingerie tra le braccia di Finn: le famiglie si dividono
Le trame di Beautiful di venerdì 11 settembre 2026: Brooke e Katie difendono la Logan ma Steffy, Taylor e Ridge sono convinte che sia stato un approccio
Nuovo appuntamento, venerdì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful l’11 settembre 2026
La situazione tra Hope e Steffy raggiunge un nuovo punto di rottura: dopo che Steffy sorprende Hope in una situazione ritenuta compromettente con Finn, Hope viene licenziata dalla Forrester. Brooke e Carter difendono Hope e parlano di un clamoroso malinteso, mentre Ridge si schiera con Steffy ritenendo che Hope abbia oltrepassato il limite. Katie sostiene che si sia trattato di un incidente: Hope stava provando della lingerie per lavoro e una caduta accidentale avrebbe creato il fraintendimento. Taylor e Steffy rifiutano questa versione; Carter consola Hope ma la situazione in famiglia resta molto tesa.
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Le trame di Beautiful del 10 settembre 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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