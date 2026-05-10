Beautiful, le anticipazioni di lunedì 11 maggio 2026: è il trionfo di Brooke
Le trame di Beautiful di lunedì 11 maggio 2026: la presentazione della linea d'intimo a Montecarlo è un grande successo. Steffy non ne è felice
Nuovo appuntamento, lunedì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful l’11 maggio 2026
A Montecarlo l’aria vibra per il Global Fashion Summit. Brooke, affiancata da Ridge, è pronta a rilanciare la linea Brooke’s Bedroom e, superata l’emozione iniziale, abbraccia il suo ruolo di icona mondiale, portando avanti un messaggio di bellezza che sfida il tempo. Accolta calorosamente dallo staff, riceve anche l’omaggio pubblico di Ridge, che la celebra come una donna speciale e coraggiosa. Il video promozionale conquista subito il pubblico internazionale. A Los Angeles, però, Steffy assiste con amarezza all’evento: rimasta in città dopo aver dimenticato il passaporto, confida a Finn e Carter il suo crescente disagio per il successo delle Logan. Intanto Hope è sorpresa da Katie mentre fantastica su Finn. Sul fronte personale, la tensione esplode tra Luna e Poppy: la scoperta dello zaino di Tom riaccende accuse dolorose e sospetti inquietanti, mentre Poppy nega ogni colpa e ribadisce una verità che Luna fatica ad accettare.
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Le trame di Beautiful del 10 maggio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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