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Beautiful, le anticipazioni di sabato 11 luglio 2026: Taylor ama ancora Ridge, Brooke in allerta

Le trame di Beautiful di sabato 11 luglio 2026: il triangolo amoroso tra Forrester e Logan si riaccende e promette scintille. Steffy e Hope fanno il tifo

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Redazione

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Beautiful, Ridge e Taylor
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful l’11 luglio 2026

Alla Forrester, Hope teme che il ritorno di Taylor possa turbare l’equilibrio tra Brooke e Ridge. Steffy la rassicura, dicendo che non si intrometterà, ma nutre la convinzione che prima o poi sua madre e Ridge torneranno insieme: Taylor è ancora innamorata di Ridge, anche se non lo manifesta apertamente. Brooke avverte tensioni nell’aria, ma decide di mantenere rapporti civili con Taylor per il bene delle famiglie; nel frattempo è impegnata nella registrazione di un video per la linea "Brooke’s Bedroom". Will si reca alla Forrester, incontra R.J. e lo provoca su come non si fosse accorto che Luna fosse un’assassina; poi annuncia che potrebbe lavorare alla Forrester invece che con il padre, una notizia che non sembra piacere a R.J..

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Le trame di Beautiful del 10 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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