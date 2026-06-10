Beautiful, le anticipazioni di giovedì 11 giugno 2026: Luna minaccia anche Poppy Le trame di Beautiful di giovedì 11 giugno 2026: oltre al rapimento di Steffy e all'omicidio di Tom, la ragazza ora diventa un pericolo anche per sua madre

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful l’11 giugno 2026

La tensione cresce a causa della scomparsa di Steffy. Finn è sempre più convinto che Luna possa essere coinvolta: Steffy è stata vista per l’ultima volta a casa di Bill, dove Luna vive, e Finn ha trovato lì il telefono di Steffy, rafforzando i sospetti. Nonostante Li difenda Luna, emergono comportamenti inquietanti della giovane, compreso il bacio dato a Bill, e collegamenti con gli omicidi di Tom Starr e Hollis. Nel frattempo Steffy è tenuta prigioniera, rinchiusa in una gabbia da Luna, che ammette di aver falsificato un test di paternità e di aver eliminato Tom per non far emergere la verità; la ragazza è disposta a tutto pur di restare accanto a Bill, perfino a incastrare la madre Poppy.

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Le trame di Beautiful del 10 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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