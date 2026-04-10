Beautiful, le anticipazioni di sabato 11 aprile 2026: Paris all'attacco di Hope Le trame di Beautiful di sabato 11 aprile 2026: Hope dubita del fidanzamento di Thomas e la futura sposa va all'attacco. Le nozze a casa Forrester

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Nuovo appuntamento, sabato alle 13:50, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 11 aprile 2026

Hope continua a esprimere dubbi sulla rapidità con cui Thomas si è impegnato con Paris. Paris, ferita e sulla difensiva, accusa Hope di interferire e rivendica la solidità del suo rapporto con Thomas, chiedendo rispetto per il loro fidanzamento e sottolineando il legame che ha costruito anche con Douglas. A casa di Eric si celebra il «Quattro Luglio», «Giorno dell’Indipendenza» in un clima festoso. Eric, Donna, Ridge, Brooke e gli altri amici e familiari accolgono con entusiasmo Thomas e Paris. Thomas dichiara il suo amore alla fidanzata e chiede a Eric il permesso di sposarsi nella casa di famiglia, ottenendo la sua benedizione. La notizia viene accolta con applausi, mentre Hope, presente alla festa, vive la situazione con disagio emotivo. Bill e Katie hanno un confronto intenso.

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Le trame di Beautiful del 10 aprile 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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