Beautiful, Ridge sorprende con una decisione inattesa: Hope scaricata
Le trame di Beautiful di giovedì 10 settembre 2026: il padre attacca duramente la figlia per il tentativo di seduzione di Finn. Licenziamento confermato
Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 10 settembre 2026
Dopo che Steffy l’ha sorpresa in una situazione con Finn ritenuta compromettente, Hope viene licenziata. Brooke e Carter ritengono che si tratti di un enorme malinteso e sono dalla parte di Hope. Ridge va da Brooke per parlare dell’accaduto. Brooke è convinta che Steffy abbia reagito d’impulso e si aspetta che Ridge annulli la decisione, ma scopre con sgomento che lui sostiene la figlia. Ridge ritiene che Hope abbia oltrepassato ogni limite. Katie difende la nipote, sostenendo che la faccenda è solamente un equivoco: Hope stava provando della lingerie per lavoro quando Finn è entrato inaspettatamente nella stanza; una caduta accidentale avrebbe poi creato il malinteso. Tuttavia Steffy e Taylor rifiutano questa versione, convinte che Hope abbia cercato di sedurre Finn. Carter consola Hope.
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Le trame di Beautiful del 9 settembre 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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