Beautiful, il dilemma di Brooke: deve scegliere tra due suoi amori Le trame di Beautiful di sabato 10 ottobre 2026: Ridge licenzia in tronco Carter e la Logan deve decidere da che parte stare, con lui o con Hope

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Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno.

Cosa succede a Beautiful il 10 ottobre 2026

Alla Forrester Creations esplode una crisi senza precedenti quando Ridge scopre che Carter ha orchestrato un piano societario per assumere il controllo dell’azienda. Sentendosi tradito, Ridge licenzia immediatamente Carter; dietro il gesto c’è la relazione tra Carter e Hope, convinta di aver agito per riportare meritocrazia dopo la cancellazione della sua linea "Hope for the Future". Brooke è divisa tra l’amore per la figlia e la fedeltà a Ridge, mentre Steffy cerca di capire come un uomo leale si sia spinto tanto lontano. Il clima resta teso, con accuse di tradimento e decisioni che potrebbero avere ripercussioni legali e personali per tutta la famiglia Forrester.

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Le trame di Beautiful del 9 ottobre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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