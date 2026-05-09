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Beautiful, le anticipazioni di domenica 10 maggio 2026: Luna è sconvolta, perché

Le trame di Beautiful di domenica 10 maggio 2026: le lettere nello zaino di Tom turbano profondamente la ragazza. Chi è il suo vero padre?

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Redazione

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Beautiful, Bill, Luna e Poppy
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, domenica tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 10 maggio 2026

Ridge vola a Montecarlo insieme a Brooke, dispiaciuto per l’assenza di Steffy, costretta a restare a Los Angeles dopo aver dimenticato il passaporto. Arrivati in anticipo, i due si concedono qualche momento nel Principato prima dell’atteso summit. Intanto Bill affronta con Poppy e Luna le difficoltà nate dalla reazione di Will alla nuova situazione familiare. Pentito di non aver parlato di persona al figlio, accetta la decisione di Poppy e Luna di tornare temporaneamente nel loro vecchio appartamento. Proprio lì, Luna fa una scoperta sconvolgente: nello zaino di Tom trova lettere in cui l’uomo afferma di essere suo padre. Le spiegazioni di Poppy non bastano a fugare i dubbi. Nel frattempo Will si confida con Katie, raccontandole il suo dolore e il senso di esclusione. Anche Sheila, tornata libera, inizia a sospettare che le recenti morti non siano state semplici fatalità, tormentata da un rimorso che riapre vecchie ombre.

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Beautiful – Le trame di Beautiful del 9 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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