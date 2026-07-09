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Beautiful, le anticipazioni di venerdì 10 luglio 2026: Taylor mette gli occhi su Ridge

Le trame di Beautiful di venerdì 10 luglio 2026: la donna è ancora innamorata dell'ex marito. Brooke lo intuisce ma fa finta di nulla, ed è un grave errore

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Redazione

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Beautiful, Ridge e Taylor
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, venerdì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 10 luglio 2026

Alla Forrester, Hope si preoccupa che il ritorno di Taylor possa sconvolgere l’equilibrio tra Brooke e Ridge. Steffy le assicura che non cercherà di intromettersi, ma è comunque convinta che prima o poi sua madre e Ridge torneranno insieme. In effetti, anche se non lo dice a nessuno, Taylor è ancora innamorata di Ridge. Brooke sente qualcosa nell’aria, ma è decisa a mantenere dei buoni rapporti con Taylor per il bene delle famiglie. Tra l’altro è elettrizzata perché sta per girare un video per la "Brooke’s Bedroom". Will va alla Forrester a trovare sua madre, ma incontra R.J. e fa due chiacchiere con lui. Gli chiede come sia possibile che non si fosse accorto che Luna era un’assassina. Poi annuncia che forse lavorerà alla Forrester, invece che col padre e la notizia non sembra rendere molto felice R.J.

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Le trame di Beautiful del 9 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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