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Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 10 giugno 2026: Luna è pronta a tutto per salvarsi

Le trame di Beautiful di mercoledì 10 giugno 2026: la ragazza non intende rinunciare alla sua nuova vita accanto a Bill, ed è disposta a sacrificare anche la madre

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Redazione

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Beautiful, Luna
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, mercoledì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 10 giugno 2026

La tensione cresce a causa della scomparsa di Steffy. Finn è sempre più convinto che Luna possa essere coinvolta: Steffy è stata vista per l’ultima volta a casa di Bill, dove Luna vive. Inoltre Finn ha trovato lì il telefono di Steffy, e questo rafforza i suoi sospetti. Nonostante Li difenda Luna, Finn è venuto a sapere di comportamenti inquietanti di sua cugina, tra cui il bacio a Bill, e ha iniziato a collegarli agli omicidi di Tom Starr e Hollis. Nel frattempo, Steffy è tenuta prigioniera, rinchiusa in una gabbia da Luna. Quest’ultima ammette apertamente di aver falsificato il test di paternità per entrare nella vita di Bill e di aver eliminato Tom Starr, il suo padre biologico, che stava per rivelare la verità. Ora Luna è disposta a fare di tutto pur di mantenere il suo posto accanto a Bill, anche incastrare la madre Poppy, attualmente in carcere.

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Le trame di Beautiful del 9 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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