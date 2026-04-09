Beautiful, le anticipazioni di venerdì 10 aprile 2026: la passione inconfessabile di Poppy
Le trame di Beautiful di venerdì 10 aprile 2026: la morte di Tom Starr riporta alla memoria della donna il loro passato intenso. Hope mette Thomas alle strette
Nuovo appuntamento, lunedì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 10 aprile 2026
La notizia della morte improvvisa di Tom Starr sconvolge i protagonisti. Hope confida a Thomas che Tom è morto per overdose al locale "Il Giardino", una rivelazione che riapre ferite e segreti per Poppy, travolta dal ricordo del loro intenso passato. In mezzo allo sgomento generale, Hope e Thomas vivono un confronto carico di tensione: Hope teme che Thomas stia correndo verso il matrimonio con Paris per sfuggire ai sentimenti che prova ancora per lei e lo accusa di prendere decisioni affrettate. Thomas ammette che Steffy meriterebbe delle scuse e prova a riportare equilibrio.
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Le trame di Beautiful del 9 aprile 2026
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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09 Aprile 2026
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