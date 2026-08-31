Beautiful, Brooke costretta al silenzio sulla relazione tra Hope e Carter
Le trame di Beautiful di martedì 1 settembre 2026: la Logan sorprende i due che si baciano con passione ma la figlia la implora di non dire nulla a nessuno
Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 1 settembre 2026
Brooke sorprende Carter e Hope nell’ufficio stilisti mentre si scambiano un bacio appassionato: i due ammettono l’attrazione reciproca, ma Hope implora la madre di mantenere il segreto per evitare scandali e per avere il tempo di capire come evolverà il rapporto. Brooke chiede chiarimenti sul passato sentimentale di Carter con Katie, ma lui assicura di essere ormai libero. Parallelamente, il progetto ambizioso di Carter per trasformare la Forrester in un impero del lusso continua a suscitare reazioni contrastanti: Ridge, Steffy ed Eric ne valutano rischi e potenzialità economiche, con Ridge incline a considerarlo un’opportunità, mentre altri temono per l’identità del marchio.
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Le trame di Beautiful del 31 agosto 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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