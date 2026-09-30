Beautiful, Ridge pugnalato alle spalle: il colpo che non si aspettava
Le trame di Beautiful di giovedì 1 ottobre 2026: la verità sul piano di Carter e Hope viene a galla e il capo della Forrester ne rimane sconvolto
Nuovo appuntamento, giovedì 1 ottobre 2026 tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 1 ottobre 2026
Brooke smaschera il piano che Carter e Hope stavano tessendo: la cosiddetta "ristrutturazione" nasconde un colpo di mano per ottenere il controllo della Forrester. Ridge inizialmente respinge l’accusa, convinto di aver firmato solo pratiche fiscali, mentre Brooke insiste che Carter ha manipolato la sua fiducia. Allo chalet, Carter e Hope pesano le conseguenze del gesto: lui si sente traditore ma ritiene che sia l’unico modo per arginare l’autoritarismo di Steffy e restituire spazio alle Logan; tra i due la complicità professionale sfocia in una tensione affettiva. Intanto Electra è sorpresa dall’apparizione di Remy e teme che il suo segreto possa venire a galla; Will confida i suoi dubbi a Ivy. Alla fine, rileggendo i documenti, Ridge capisce di essere stato pugnalato alle spalle dall’amico di sempre.
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Le trame di Beautiful del 30 settembre 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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