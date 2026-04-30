Beautiful, le anticipazioni di venerdì 1 maggio 2026: Steffy attacca duramente Brooke Le trame di beautiful di venerdì 1 maggio 2026: la ragazza contesta la scelta della Logan per la linea d'intimo, Ridge le risponde senza esitazioni

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, venerdì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 1 maggio 2026

Hope sta guardando una foto di Steffy e Finn, ma chiude il computer all’arrivo della madre. Brooke informa la figlia che Ridge le ha chiesto di tornare a essere il volto della Brooke’s Bedroom e ha intenzione di annunciarlo al summit della moda di Monte Carlo. Hope consiglia alla madre di accettare, ma Brooke confessa di averlo già fatto. Steffy discute con Ridge del rilascio di Sheila, visto che la polizia non aveva prove per trattenerla, e si chiede chi altro potrebbe essere il responsabile delle due morti. Poi, parlando di lavoro, contesta al padre la scelta di Brooke come testimonial della linea di intimo; decisione che, anziché rinnovare il brand, lo fa tornare indietro. Ridge invece afferma che rappresenta un forte messaggio globale di autodeterminazione per le donne di ogni età. Steffy crede che si tratti di una scelta personale e non aziendale.

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Le trame di Beautiful del 30 aprile 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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