Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 1 luglio 2026: Ridge corteggia Taylor

Le trame di Beautiful di mercoledì 1 luglio 2026: l'uomo cerca di convincere l'ex moglie a restare a Los Angeles (malgrado Brooke sia contraria)

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Beautiful, Ridge e Taylor
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, mercoledì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 1 luglio 2026

Ridge ha saputo da Taylor che anche lei si trovava a Montecarlo nei giorni del summit mondiale della moda ed è dispiaciuto che l’ex moglie non si sia fatta sentire poiché gli avrebbe fatto piacere salutarla e trascorrere del tempo insieme. Lei gli risponde che non ha voluto essere di troppo, rovinando la sua fuga romantica con Brooke. Ridge ribatte che lui e Brooke erano lì per lavoro ma che in effetti adorano staccare la spina nella città monegasca. Poi Ridge tenta di convincere Taylor a restare a Los Angeles, dove tutti la adorano, ma lei ribatte che Brooke non ne sarebbe felice. Ridge minimizza: Brooke sa che Taylor è il collante della loro famiglia e anche se non farà i salti di gioia non creerà problemi. Brooke, Donna e Katie decidono di non fare dichiarazioni alla stampa per quanto riguarda la vicenda di Luna. Poi virano il discorso su Finn.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le trame di Beautiful del 30 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Beautiful, Brooke e Ridge

Beautiful, le anticipazioni di domenica 28 giugno 2026: Brooke non vuole Taylor vicina a Ridge

Le trame di Beautiful di domenica 28 giugno 2026: la Logan si lamenta delle ingerenz...
Beautiful, Finn e Hope

Beautiful, le anticipazioni di sabato 27 giugno 2026: Hope non può più sbagliare

Le trame di Beautiful di sabato 27 giugno 2026: la ragazza non ha più scelta, deve r...
Beautiful, Steffy

Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 27 maggio 2026: la rabbia di Steffy (non solo contro Hope)

Le trame di Beautiful di mercoledì 27 maggio 2026: la confessione di Finn del bacio ...
Beautiful, Brooke

Beautiful, le anticipazioni di martedì 30 giugno 2026: la mossa a sorpresa di Brooke

Le trame di Beautiful di martedì 30 giugno 2026: la Logan irrompe nell'ufficio di Fi...
Beautiful, Ridge e Taylor

Beautiful, le anticipazioni dal 28 giugno al 4 luglio 2026: Taylor conquista di nuovo Ridge

Le trame di Beautiful per la settimana dal 28 giugno al 4 luglio 2026: le vicende di...
Beautiful, Steffy

Beautiful, le anticipazioni di lunedì 29 giugno 2026: Steffy senza pietà contro Hope

Le trame di Beautiful di lunedì 29 giugno 2026: la donna confessa a Liam che la Loga...
Beautiful, Hope

Beautiful, le anticipazioni di venerdì 26 giugno 2026: Hope sotto sorveglianza

Le trame di Beautiful di venerdì 26 giugno 2026: la donna è minacciata da Steffy per...
Beautiful, Steffy

Beautiful, le anticipazioni di sabato 30 maggio 2026: Steffy aggredisce Hope

Le trame di Beautiful di sabato 30 maggio 2026: la moglie di Finn si scaglia contro ...
Beautiful, Steffy

Beautiful, le anticipazioni di domenica 31 maggio 2026: il tragico errore di Steffy

Le trame di Beautiful di domenica 31 maggio 2026: la donna assiste al bacio (incestu...

Cantine Amadei

Il modello d’impresa Made in Parma

Filiera corta, agricoltura biologica e digitale

LEGGI

Personaggi

Megan Montaner

Megan Montaner
Pamela Prati

Pamela Prati
Flavio Montrucchio

Flavio Montrucchio
Kylie Minogue

Kylie Minogue

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963