Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 1 luglio 2026: Ridge corteggia Taylor
Le trame di Beautiful di mercoledì 1 luglio 2026: l'uomo cerca di convincere l'ex moglie a restare a Los Angeles (malgrado Brooke sia contraria)
Nuovo appuntamento, mercoledì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 1 luglio 2026
Ridge ha saputo da Taylor che anche lei si trovava a Montecarlo nei giorni del summit mondiale della moda ed è dispiaciuto che l’ex moglie non si sia fatta sentire poiché gli avrebbe fatto piacere salutarla e trascorrere del tempo insieme. Lei gli risponde che non ha voluto essere di troppo, rovinando la sua fuga romantica con Brooke. Ridge ribatte che lui e Brooke erano lì per lavoro ma che in effetti adorano staccare la spina nella città monegasca. Poi Ridge tenta di convincere Taylor a restare a Los Angeles, dove tutti la adorano, ma lei ribatte che Brooke non ne sarebbe felice. Ridge minimizza: Brooke sa che Taylor è il collante della loro famiglia e anche se non farà i salti di gioia non creerà problemi. Brooke, Donna e Katie decidono di non fare dichiarazioni alla stampa per quanto riguarda la vicenda di Luna. Poi virano il discorso su Finn.
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Le trame di Beautiful del 30 giugno 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap
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