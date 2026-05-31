Beautiful, le anticipazioni di lunedì 1 giugno 2026: Steffy in fuga, Finn crolla
Le trame di Beautiful di lunedì 1 giugno 2026: dopo il bacio di Hope la donna è furiosa e delusa e decide di scappare. Il marito va in crisi e Ridge è furioso
Nuovo appuntamento, lunedì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 1 giugno 2026
Hope ha sconvolto gli equilibri familiari baciando Finn, riaccendendo la crisi mai sopita tra Logan e Forrester. Ridge è furioso e accusa Hope di aver superato ogni limite. Brooke, pur disapprovandola, prova a giustificare la figlia parlando di confusione emotiva. Finn si rivolge a loro confermando che Steffy è profondamente ferita e ha lasciato la città. La sua partenza fa piombare tutti in una profonda angoscia, soprattutto Finn. Lui si sente in colpa, pur non avendo incoraggiato Hope. Ammette però di non aver rispettato i limiti imposti da Steffy, come aveva già fatto in passato con Sheila. Il matrimonio tra Finn e Steffy appare seriamente compromesso. Intanto Bill sta affrontando un altro dramma, avendo scoperto di non essere il padre di Luna. Katie lo sostiene, ribadendo la sua convinzione che Poppy sia una spietata assassina. Bill è combattuto: spera ancora che le accuse contro Poppy siano infondate e, nel frattempo, non vuole abbandonare Luna.
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Le trame di Beautiful del 31 maggio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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