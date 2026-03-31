Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 1 aprile 2026: Hope è sconvolta, Steffy l'accusa Le trame di Beautiful di mercoledì 1 aprile 2026: il ritorno di Thomas getta nello sconforto la Logan, contro la quale si scaglia la Forrester

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Nuovo appuntamento, mercoledì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 1 aprile 2026

Thomas è tornato da Parigi a Los Angeles per una breve visita e si è presentato a sorpresa alla Forrester con Douglas, rivelando una notizia inaspettata: lui e Paris sono fidanzati e prossimi al matrimonio. Hope è sconvolta, perché ha interpretato il ritorno di Thomas come un segnale di riconciliazione e di una possibile ripresa della loro relazione. Il confronto tra i due è intenso: Hope ammette che aveva bisogno di più tempo quando Thomas le aveva chiesto di sposarlo e confessa di non aver mai smesso di amarlo. Thomas spiega che è dovuto andare avanti e che ha trovato in Paris una donna che lo ama e che vuole davvero costruire una vita con lui. In ufficio, Ridge e Steffy discutono del futuro di "Hope for the Future", che fatica dopo la partenza di Thomas. Steffy ritiene che Hope sia confusa e che le sue decisioni recenti abbiano danneggiato non solo Thomas ma l’azienda stessa.

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Le trame di Beautiful del 31 marzo 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14:00 o alle 13:55 (il sabato). Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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