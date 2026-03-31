Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 1 aprile 2026: Hope è sconvolta, Steffy l'accusa
Le trame di Beautiful di mercoledì 1 aprile 2026: il ritorno di Thomas getta nello sconforto la Logan, contro la quale si scaglia la Forrester
Nuovo appuntamento, mercoledì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 1 aprile 2026
Thomas è tornato da Parigi a Los Angeles per una breve visita e si è presentato a sorpresa alla Forrester con Douglas, rivelando una notizia inaspettata: lui e Paris sono fidanzati e prossimi al matrimonio. Hope è sconvolta, perché ha interpretato il ritorno di Thomas come un segnale di riconciliazione e di una possibile ripresa della loro relazione. Il confronto tra i due è intenso: Hope ammette che aveva bisogno di più tempo quando Thomas le aveva chiesto di sposarlo e confessa di non aver mai smesso di amarlo. Thomas spiega che è dovuto andare avanti e che ha trovato in Paris una donna che lo ama e che vuole davvero costruire una vita con lui. In ufficio, Ridge e Steffy discutono del futuro di "Hope for the Future", che fatica dopo la partenza di Thomas. Steffy ritiene che Hope sia confusa e che le sue decisioni recenti abbiano danneggiato non solo Thomas ma l’azienda stessa.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le trame di Beautiful del 31 marzo 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14:00 o alle 13:55 (il sabato). Leggi tutte le news sulla soap.
Potrebbe interessarti anche
Beautiful, le anticipazioni di lunedì 30 marzo 2026: Hope vuole riprovarci con Thomas
Le trame di Beautiful di lunedì 30 marzo 2026: tra i due ex i sentimenti sono ancora...
Beautiful, le anticipazioni di martedì 31 marzo 2026: Thomas sconvolge il cuore di Hope
Le trame di Beautiful di martedì 31 marzo 2026: il ritorno da Parigi dell'uomo travo...
Beautiful, le anticipazioni di sabato 28 marzo 2026: Ridge, che schiaffo a Steffy
Le trame di Beautiful di sabato 28 marzo 2026: Brooke viene nominata co-amministrato...
Beautiful, le anticipazioni dal 30 marzo al 4 aprile 2026: un grande dolore per Hope
Le trame di Beautiful per la settimana dal 30 marzo al 4 aprile 2026: il ritorno di ...
Verissimo, domenica stravolta senza Amici 25: come cambia la programmazione
Con Amici di Maria De Filippi pronto a passare alla fase del serale, ecco cosa cambi...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 1 aprile 2026: chi vuole incastrare Umberto
Le trame del Paradiso di mercoledì 1 aprile 2026: il documento che accusa Umberto è ...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 25 marzo 2026: l'amore inconfessabile di Greta
Le trame di Un Posto al Sole per mercoledì 25 marzo 2026: la madre di Cristina deve ...
Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 18 marzo 2026: Johnny umiliato da Cesare
Le trame del Paradiso di mercoledì 18 marzo 2026: al magazziniere viene chiesto di s...