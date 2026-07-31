Beautiful, le anticipazioni di sabato 1 agosto 2026: Steffy ammonisce Hope Le trame disponibili per sabato 1 agosto 2026: scopri le anticipazioni del giorno con lo spunto sul bacio segreto tra Hope e Carter e le tensioni tra affetti e rapporti professionali

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Ufficio Stampa Mediaset

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate

Cosa succede a Beautiful il 1 agosto 2026

Sabato 1 agosto 2026 (SECONDA PARTE – Ep.110): Hope e Carter cedono a un bacio che decidono di tenere segreto, consapevoli dei rischi di una relazione tra colleghi. L’entrata improvvisa di Steffy crea imbarazzo: lei interpreta il nervosismo come una mossa per promuovere la linea di Hope, mentre la conversazione vira sui timori per il rapporto crescente tra Ridge e Taylor e sulle preoccupazioni di Brooke. Carter cerca di smorzare la tensione sottolineando che è naturale che Ridge e Taylor recuperino il tempo perduto e invitando al rispetto per entrambe le famiglie di Ridge. Infine Steffy ammonisce Hope a non mettere a rischio il suo rapporto professionale con Carter.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le trame di Beautiful del 31 luglio 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche