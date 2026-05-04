È morto Beau Starr, volto amatissimo di Halloween e Quei Bravi Ragazzi: le cause L’attore canadese si è spento a 81 anni a Vancouver: una carriera tra cinema e tv, dal football professionistico film cult che hanno segnato un’epoca.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Amazon Prime Video

CONDIVIDI

Il cinema è in lutto perché ha visto andare via un’altra star. È morto a 81 anni l’attore Beau Starr, noto per i suoi ruoli in Quei Bravi Ragazzi e nella saga di Halloween. La notizia è stata data dal fratello Mike Starr, che lo ha ricordato come una persona "unica e speciale". L’attore si è spento a Vancouver, in Canada. Di seguito, i dettagli.

Addio a Beau Starr: la carriera dell’attore e le cause della morte

L’attore Beau Starr è morto a 81 anni a Vancouver per cause naturali: la notizia è stata diffusa dal fratello Mike Starr il quale lo ha descritto come una persona "unica e speciale" e riportata da TMZ. Nato a New York nel 1944, prima di intraprendere la carriera artistica era stato un giocatore professionista di football americano, arrivando a militare anche nei New York Jets e partecipando a campionati sia negli Stati Uniti che in Canada. Solo tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta si avvicinò alla recitazione, iniziando dal teatro e dalla televisione, anche con una partecipazione al programma Bizarre. Da quel momento costruì una carriera solida come caratterista, diventando un volto familiare per il pubblico. Al cinema prese parte a diversi film, tra cui Hanky Panky – Fuga per due diretto da Sidney Poitier, Nato il quattro luglio, Fletch – Un colpo da prima pagina, Speed e Quei bravi ragazzi, dove interpretava il padre del personaggio di Henry Hill, portato sullo schermo da Ray Liotta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ruolo che lo ha reso particolarmente riconoscibile resta però quello dello sceriffo Ben Meeker nei film Halloween 4 – Il ritorno di Michael Myers e Halloween 5 – La vendetta di Michael Myers. E’ stato molto attivo anche in televisione, apparendo in serie popolari come A-Team, Tre cuori in affitto e Due South – Due poliziotti a Chicago, dove interpretava il tenente Harding Welsh.

Beau Starr è lo storico sceriffo Meeker in Halloween 4

La saga horror di Halloween, diretta da Dwight H. Little, segue il personaggio di Michael Myers (George P. Wilbur). Starr appare nei film 4 e 5 e, adesso, vi parliamo proprio del quarto. Michael Myers evade durante il trasferimento da un manicomio criminale e raggiunge Haddonfield, dove sembra intenzionato a uccidere la piccola Jamie Lloyd. Il dottor Loomis avverte lo sceriffo Meeker (Beau Starr) del pericolo imminente, lo insegue e cerca di fermarlo, mentre in città si scatena il caos durante Halloween. Dopo vari inseguimenti e scontri, Myers viene temporaneamente catturato, ma riesce ancora ad attaccare durante il trasporto. Alla fine viene ucciso dalla polizia, non prima di aver raggiunto Jamie per un ultimo contatto inquietante.

Potrebbe interessarti anche