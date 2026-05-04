È morto Beau Starr, volto amatissimo di Halloween e Quei Bravi Ragazzi: le cause
L’attore canadese si è spento a 81 anni a Vancouver: una carriera tra cinema e tv, dal football professionistico film cult che hanno segnato un’epoca.
Il cinema è in lutto perché ha visto andare via un’altra star. È morto a 81 anni l’attore Beau Starr, noto per i suoi ruoli in Quei Bravi Ragazzi e nella saga di Halloween. La notizia è stata data dal fratello Mike Starr, che lo ha ricordato come una persona "unica e speciale". L’attore si è spento a Vancouver, in Canada. Di seguito, i dettagli.
Addio a Beau Starr: la carriera dell’attore e le cause della morte
L’attore Beau Starr è morto a 81 anni a Vancouver per cause naturali: la notizia è stata diffusa dal fratello Mike Starr il quale lo ha descritto come una persona "unica e speciale" e riportata da TMZ. Nato a New York nel 1944, prima di intraprendere la carriera artistica era stato un giocatore professionista di football americano, arrivando a militare anche nei New York Jets e partecipando a campionati sia negli Stati Uniti che in Canada. Solo tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta si avvicinò alla recitazione, iniziando dal teatro e dalla televisione, anche con una partecipazione al programma Bizarre. Da quel momento costruì una carriera solida come caratterista, diventando un volto familiare per il pubblico. Al cinema prese parte a diversi film, tra cui Hanky Panky – Fuga per due diretto da Sidney Poitier, Nato il quattro luglio, Fletch – Un colpo da prima pagina, Speed e Quei bravi ragazzi, dove interpretava il padre del personaggio di Henry Hill, portato sullo schermo da Ray Liotta.
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Il ruolo che lo ha reso particolarmente riconoscibile resta però quello dello sceriffo Ben Meeker nei film Halloween 4 – Il ritorno di Michael Myers e Halloween 5 – La vendetta di Michael Myers. E’ stato molto attivo anche in televisione, apparendo in serie popolari come A-Team, Tre cuori in affitto e Due South – Due poliziotti a Chicago, dove interpretava il tenente Harding Welsh.
Beau Starr è lo storico sceriffo Meeker in Halloween 4
La saga horror di Halloween, diretta da Dwight H. Little, segue il personaggio di Michael Myers (George P. Wilbur). Starr appare nei film 4 e 5 e, adesso, vi parliamo proprio del quarto. Michael Myers evade durante il trasferimento da un manicomio criminale e raggiunge Haddonfield, dove sembra intenzionato a uccidere la piccola Jamie Lloyd. Il dottor Loomis avverte lo sceriffo Meeker (Beau Starr) del pericolo imminente, lo insegue e cerca di fermarlo, mentre in città si scatena il caos durante Halloween. Dopo vari inseguimenti e scontri, Myers viene temporaneamente catturato, ma riesce ancora ad attaccare durante il trasporto. Alla fine viene ucciso dalla polizia, non prima di aver raggiunto Jamie per un ultimo contatto inquietante.
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