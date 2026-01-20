Beatrice Venezi rompe il silenzio e stronca la 'protesta delle spillette': "Potevano farle con uno Swarovski Dopo le contestazioni dei musicisti della Fenice per la sua nomina, Beatrice Venezi rompe il silenzio con toni ironici e provocatori.

Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra tra le più famose in Italia e sempre più presente in tv, torna al centro delle polemiche. L’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia aveva organizzato proteste contro la sua nomina a direttrice musicale, sollevando dubbi sulle sue competenze e sulle modalità della scelta. Dopo mesi di silenzio, Venezi rompe il riserbo con dichiarazioni forti e provocatorie, commentando la vicenda con una battuta calcistica e ironizzando sulle "spillette" di protesta indossate dai musicisti.

L’onda di protesta alla Fenice su Beatrice Venezi

La nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia, ufficializzata con un contratto quadriennale a partire dall’ottobre 2026, non è stata accolta senza polemiche. I musicisti del teatro hanno contestato sia le modalità della nomina, decisa senza un confronto con l’orchestra, sia le competenze artistiche della direttrice, ritenute insufficienti per un ruolo di così alto prestigio.

Come forma di dissenso, i membri dell’orchestra hanno indossato spillette simboliche durante eventi pubblici, incluso il concerto di Capodanno, che sono diventate un piccolo fenomeno tra i lavoratori del settore. La protesta, seppur pacifica, riflette un malcontento radicato: secondo i musicisti, la gestione di una fondazione teatrale finanziata con fondi pubblici non dovrebbe essere affidata senza una condivisione interna, rischiando di generare tensioni e danni d’immagine.

La replica provocatoria di Beatrice Venezi

Dopo mesi di assenza dai riflettori italiani, dovuta a impegni professionali in Sudamerica, Venezi ha commentato la vicenda durante la conferenza stampa per la sua nuova produzione di Carmen a Pisa. La direttrice non ha nascosto la sua sorpresa: "Cos’è successo? Non mi sono accorta di niente". Sulle spillette di protesta aggiunge con ironia: "Avrebbero potuto farle più stilizzate, magari con uno Swarovski". Venezi ha poi preso una posizione netta sulle critiche ricevute: "Parlerò a tempo debito e sarà pure divertente. All’estero si domandano come mai una fondazione teatrale finanziata con soldi pubblici possa essere gestita da sindacati, in un contesto quasi anarchico. Per il momento faccio solo una citazione calcistica di Boskov: partita finisce quando arbitro fischia".

La direttrice ha sottolineato come il suo lavoro la porti principalmente all’estero e che, nonostante le polemiche italiane, intende portare avanti la sua carriera con indipendenza. La vicenda, che ha messo a dura prova l’immagine del teatro veneziano, sembra destinata a proseguire, ma Venezi non mostra segni di cedimento. La sua presenza alla Fenice sarà un banco di prova per la conciliazione tra esigenze artistiche e tensioni interne, mentre il pubblico e gli addetti ai lavori seguono con attenzione l’evoluzione di questa storia tra musica, politica e provocazione.

