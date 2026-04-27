Beatrice Venezi licenziata da La Fenice per 'dichiarazioni offensive', l'orchestra in festa applaude: "Una liberazione" Dalle accuse di nepotismo alla rottura definitiva: il teatro veneziano chiude un capitolo controverso tra tensioni, proteste e una reazione collettiva che segna un punto di svolta

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La decisione della Fondazione Teatro La Fenice di interrompere ogni rapporto futuro con Beatrice Venezi segna uno dei passaggi più tesi e discussi degli ultimi mesi nel panorama della musica classica italiana. Una scelta arrivata al termine di un lungo periodo di attriti, dichiarazioni controverse e un clima interno sempre più difficile da ricomporre, che ha finito per esplodere proprio dopo le ultime prese di posizione della direttrice d’orchestra. La comunicazione ufficiale parla di un annullamento totale delle collaborazioni.

La decisione della Fondazione

Alla base dello strappo, come si legge nella nota pubblicata, ci sarebbero le "Reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche" della musicista, giudicate "Offensive e lesive del valore artistico e professionale" della Fondazione e della sua orchestra. Il punto di rottura definitivo arriva dopo un’intervista rilasciata da Venezi al quotidiano argentino La Nación, in cui la musicista ha affermato: "Non vengo da una famiglia di musicisti. E questa è un’orchestra nella quale i posti si passano praticamente di padre in figlio". Parole che hanno immediatamente scatenato una reazione durissima all’interno della Fondazione e tra i lavoratori, interpretate come un’accusa diretta di nepotismo e come un attacco alla professionalità dell’orchestra. Già nelle ore successive, la rappresentanza sindacale aveva definito quelle dichiarazioni "Gravi, false e offensive", parlando di un clima ormai incompatibile con qualsiasi collaborazione artistica.

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Le tensioni interne al Teatro La Fenice di Venezia

La nomina della direttrice, annunciata tra le polemiche nel settembre 2025 con incarico a partire dal 2026, non era mai stata accolta in modo unanime all’interno del teatro. Una parte consistente dell’orchestra e del coro aveva espresso fin da subito forti perplessità sul profilo della musicista, ritenuto non all’altezza del prestigio della Fenice. Nel corso dei mesi la tensione è cresciuta progressivamente, passando dalle proteste simboliche alle prese di posizione pubbliche, fino a episodi di contestazione visibili anche durante gli eventi ufficiali, in un clima che ha reso sempre più evidente la frattura tra le parti.

La reazione dell’orchestra al licenziamento di Beatrice Venezi

Quando la decisione di interrompere ogni collaborazione è stata resa pubblica, la reazione interna non si è fatta attendere. In teatro si è registrato un clima di evidente sollievo, con applausi e commenti che hanno restituito la misura di una tensione a lungo trattenuta. Marco Trentin, musicista e rappresentante sindacale, ha sintetizzato il sentimento diffuso con parole molto nette: "Beh, anche se non è il 25 aprile per noi è una liberazione". Anche la Rsu della Fondazione ha espresso soddisfazione per la scelta, definendola un passaggio necessario per ristabilire un clima di rispetto e collaborazione all’interno dell’istituzione.

Le istituzioni e la chiusura del caso

Sul piano istituzionale è intervenuto anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha preso atto della decisione del sovrintendente Nicola Colabianchi, ribadendo la fiducia nella sua gestione e auspicando che questa scelta possa contribuire a riportare serenità e chiarezza all’interno del teatro. Nel frattempo la vicenda lascia sullo sfondo un istituto storico come la Fenice impegnato ora a ricostruire equilibri interni e credibilità, dopo una stagione segnata da frizioni profonde e da un confronto che ha superato i confini della normale dialettica artistica.

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