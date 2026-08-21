"Tutto quel sangue, siamo stati in ospedale 8 ore": Beatrice Valli terrorizzata per la caduta dalle scale della figlia più piccola, cosa è successo
Grande paura per la influencer: l'incidente choc della figlia piccola, la corsa in ospedale e come sta ora la bambina
Grande paura per Beatrice Valli. La influencer ha vissuto ciò che una madre non vorrebbe mai vivere proprio mentre trascorreva qualche giorno di vacanza insieme a tutta la famiglia, godendosi serenità, relax, mare e l’estate con i suoi bambini.
Incidente choc per la figlia piccola di Beatrice Valli: la grande paura e la corsa in ospedale
Per le sue vacanze Beatrice Valli ha affittato una casa a Punta Ala, all’Argentario, in Toscana. A turbare le bellissime giornate trascorse nella località marittima maremmana è stata la brusca caduta della figlia più piccola, Matilde, che è inciampata sulle scale della casa, cadendo di viso e ferendosi la bocca. Tutto quel sangue ha ovviamente spaventato la influencer. Da lì la corsa al pronto soccorso per far visitare e medicare la piccola. A raccontare questi momenti di grande apprensione è stata la stessa ex di Uomini e Donne sui suoi social: "Stava salendo le scale ed è caduta, probabilmente le è scivolata la ciabatta", ha raccontato nei dettagli Beatrice Valle, ancora scossa, ai suoi follower ricostruendo la sua brutta giornata. "Non vi dico i denti sopra come sono, la cosa più preoccupante è tutta la parte sotto del labbro che se l’è completamente aperto".
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Un’immagine che ha davvero spaventato la madre. Le prime cure però hanno subito fermato il sanguinamento della bocca della bambina, anche se ci vorrà ancora un po’ di tempo perché le ferite guariscano del tutto e la situazione torni alla normalità. "Le hanno messo i punti ma la parte è dolente", ha infatti spiegato Valli.
La influencer ha condiviso la sua disavventura non solo per raccontare la sua giornata di paura ma anche per mettere in luce una criticità che è tale non solo per lei ma per tutti i residenti e i turisti che soggiornano anche temporaneamente nella località toscana. "Il problema qui a Punta Ala è che non c’è un ospedale, solo la Guardia medica o Pronto soccorso", sottolinea Beatrice Valli. "Ma non è fornito come l’ospedale di Grossetto che ha tutta la parte chirurgica e pediatrica, ma dista un’ora". Quindi il racconto della corsa verso l’ospedale del capoluogo maremmano. "Abbiamo caricato tutti in macchina, perché dove li mettavamo, ma con Maty messa così…" E poi il racconto della lunga:"Siamo stati in ospedale 7/8 ore". Tutto poi si è concluso con le medicazioni e la dimissione della piccola paziente e la famiglia che è tornata nella sua casa di vacanza, nella speranza di potersi godere ancora qualche giorno di pace dopo questa grande paura e prima di tornare alla vita in città.
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