Beatrice Luzzi, stoccata velenosa a Samira Lui: “Accomodante, perfetta per un certo tipo di televisione”

L’attrice, nonché ex gieffina, ha rivelato ciò che pensa della giovane Samira con parole che non sono certo passate inosservate: ecco cosa ha detto.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Dopo aver partecipato a diversi programmi e reality, Samira Lui sta riscuotendo un grande successo al fianco di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna. In molti apprezzano la sua presenza sia per la sua insindacabile bellezza italo-senegalese, che per la simpatia e la dolcezza che mostra ad ogni puntata. Ed è proprio su Samira che si sono concentrate anche le ultime dichiarazioni di Beatrice Luzzi, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello 2023. Ecco cosa ha detto.

Beatrice Luzzi punge Samira Lui: "Accomodante"

Beatrice Luzzi e Samira Lui si sono conosciute durante la loro esperienza al Grande Fratello 2023 ma, probabilmente per caratteri non compatibili, tra loro non è mai nato un legame e, al contrario, nel corso della loro esperienza si sono ritrovate spesso ad avere pareri contrastanti ed opinioni opposte. Di recente, Beatrice Luzzi è tornata a parlare di Samira rivelando ciò che pensa di lei e del suo successo a La Ruota della Fortuna. Parole che non sono certo passate inosservate.

"È una donna esteticamente molto bella e accomodante, è difficile che lasci uscire la parte più pungente di sé. Nei miei confronti l’ha fatta uscire. Credo che per un certo tipo di televisione sia perfetta", ha dichiarato la Luzzi a Fanpage nei confronti di Samira, con riferimento al ‘tipo di televisione’ che la Lui sta facendo in questo momento, e che Luzzi ha sottolineato di non guardare. Insomma, dichiarazioni che non sono apparse particolarmente lusinghiere, e alle quali la bella Samira ancora non ha replicato.

Samira Lui e Beatrice Luzzi, gli scontri al Grande Fratello

L’astio di Beatrice Luzzi nei confronti di Samira Lui nasce però molto prima della partecipazione di Samira a La Ruota della Fortuna. Le due donne, durante la loro esperienza comune al Grande Fratello 2023, si sono infatti scontrate molto spesso con la Luzzi che ha accusato più volte Samira di voler attirare l’attenzione su di sé creando volontariamente conflitto. A mettere ancor più carne al fuoco ci ha poi pensato Giuseppe Garibaldi che, dopo aver dimostrato un certo interesse per Samira, ha poi avuto un flirt con Beatrice Luzzi.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una frase di Samira che in confessionale ha detto: "Se volessi Giuseppe, me lo prenderei in pochissimo tempo". Una frase che ha scatenato l’astio di Beatrice Luzzi. Sentimento che ad oggi sembrerebbe essere ancora molto acceso nel cuore di Beatrice, la quale alla domanda di Fanpage: "Si aspettava che Samira avrebbe avuto tutto questo successo?", ha semplicemente risposto: "Non ci ho mai pensato".

Programmi

