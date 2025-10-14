Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi: è nata Bianca Carolina Marta. Il significato del nome (dolcissimo) La celebre coppia ha dato il benvenuto alla loro terzogenita e il significato del nome scelto è dolcissimo.

In casa Borromeo-Casiraghi è arrivata una femminuccia. Dopo due figli maschi, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono diventati genitori per la terza volta, proprio di una bambina. Top secret il giorno della nascita e tutti gli altri dettagli sulla neonata, e da parte della coppia non c’è stato nessun annuncio ufficiale. A dare la notizia è stata la rivista Paris Match, da sempre molto informata e vicina ai principi di Monaco. Del resto i neo genitori tris hanno sempre mantenuto il massimo riserbo su questa e le altre gravidanze, in perfetto stile monegasco, anche se il nome della piccola è stato già spoilerato. La scelta è caduta su Bianca Carolina Marta, e il significato è bellissimo. Scopriamo il perché.

È nata Bianca Carolina Marta, terzogenita di Beatrice Borromeo: tutto sulla scelta del nome

Dopo Stefano, 8 anni, e Francesco, 7, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno dato il benvenuto alla loro terzogenita: Bianca Carolina Marta. A dare la notizia della nascita, però, non sono stati i reali di Monaco ma la rivista francese Paris Match, dove si legge anche il significato del nome scelto per la neonata. Pare, infatti, che i la coppia abbia voluto rendere omaggio alle donne importanti della loro vita: Carolina è stato scelto in onore della nonna paterna, la principessa Carolina di Monaco, mentre Marta per la bisnonna materna Marta Marzotto, a cui Beatrice era molto legata.

Proprio la scorsa estate, a gravidanza in corso, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi avevano festeggiato il loro decimo anniversario di matrimonio. La coppia, che ha scelto di vivere a Monaco, si era conosciuta nel 2008 e il primo incontro fu a una festa. Dopo sette anni di fidanzamento, nel 2015 arrivarono le nozze celebrate con ben due cerimonie da sogno: quella civile nel Palazzo dei Principi di Monaco, e quella religiosa nell’incredibile cornice delle Isole Borromee, proprietà di famiglia sul Lago Maggiore. Negli anni sono nati Stefano Ercole Carlo, venuto al mondo nel 2017, e Francesco Carlo Albert nel 2018, e ora a loro si aggiunge la piccola Bianca Carolina Marta.

