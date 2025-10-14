Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi: è nata Bianca Carolina Marta. Il significato del nome (dolcissimo)
La celebre coppia ha dato il benvenuto alla loro terzogenita e il significato del nome scelto è dolcissimo.
In casa Borromeo-Casiraghi è arrivata una femminuccia. Dopo due figli maschi, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono diventati genitori per la terza volta, proprio di una bambina. Top secret il giorno della nascita e tutti gli altri dettagli sulla neonata, e da parte della coppia non c’è stato nessun annuncio ufficiale. A dare la notizia è stata la rivista Paris Match, da sempre molto informata e vicina ai principi di Monaco. Del resto i neo genitori tris hanno sempre mantenuto il massimo riserbo su questa e le altre gravidanze, in perfetto stile monegasco, anche se il nome della piccola è stato già spoilerato. La scelta è caduta su Bianca Carolina Marta, e il significato è bellissimo. Scopriamo il perché.
È nata Bianca Carolina Marta, terzogenita di Beatrice Borromeo: tutto sulla scelta del nome
Dopo Stefano, 8 anni, e Francesco, 7, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno dato il benvenuto alla loro terzogenita: Bianca Carolina Marta. A dare la notizia della nascita, però, non sono stati i reali di Monaco ma la rivista francese Paris Match, dove si legge anche il significato del nome scelto per la neonata. Pare, infatti, che i la coppia abbia voluto rendere omaggio alle donne importanti della loro vita: Carolina è stato scelto in onore della nonna paterna, la principessa Carolina di Monaco, mentre Marta per la bisnonna materna Marta Marzotto, a cui Beatrice era molto legata.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Proprio la scorsa estate, a gravidanza in corso, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi avevano festeggiato il loro decimo anniversario di matrimonio. La coppia, che ha scelto di vivere a Monaco, si era conosciuta nel 2008 e il primo incontro fu a una festa. Dopo sette anni di fidanzamento, nel 2015 arrivarono le nozze celebrate con ben due cerimonie da sogno: quella civile nel Palazzo dei Principi di Monaco, e quella religiosa nell’incredibile cornice delle Isole Borromee, proprietà di famiglia sul Lago Maggiore. Negli anni sono nati Stefano Ercole Carlo, venuto al mondo nel 2017, e Francesco Carlo Albert nel 2018, e ora a loro si aggiunge la piccola Bianca Carolina Marta.
Potrebbe interessarti anche
Beatrice Borromeo, Pierre Casiraghi fa la storia all’Admiral’s Cup: “Così orgogliosa”
La moglie dell'ultimo figlio di Carolina di Monaco, che è in dolce attesa, ha festeg...
Beatrice Borromeo (col pancione) trema con Carolina di Monaco per Pierre Casiraghi all’Admiral’s Cup: perché
Mentre il marito partecipa a una delle gare più pericolose al mondo, l’ex modella af...
Beatrice Borromeo incinta e sola, Pierre Casiraghi l'‘abbandona’ nel loro giorno speciale: perché
La moglie del figlio più piccolo di Carolina di Monaco non ha potuto festeggiare i 2...
La ricetta della felicità, anticipazioni: Rosa scompare nel nulla, Marta e Susanna sono nel panico
La serie con Cristiana Capotondi è arrivata alla seconda puntata, ricca di suspence ...
Alexandra di Hannover, la figlia di Carolina di Monaco 'asfaltata' via social (per 'colpa' di un abito a fiori)
La figlia di Carolina di Monaco è stata criticata online per una scelta di moda rive...
Anna Tatangelo, brividi col pancione a Verissimo: “Beatrice sarà la mia principessa. Ero diventata cinica, Giacomo mi ha guarita”
Anna Tantangelo è stata la prima ospite della nuova stagione di Verissimo. Ecco cosa...
Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più vicini: le nuove foto non lasciano dubbi (c’entra Don Matteo)
I due attori, colleghi sul set di ‘Buongiorno, mamma!’, sono stati nuovamente papara...
Chiara Francini esplosiva su Netflix: il caos e la follia regnano sovrani in questo film
Chiara Francini torna a farci ridere su Netflix con una commedia esilarante e irresi...