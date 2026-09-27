Beatrice Arnera, dimenticate la storia con Raoul Bova per un momento: TonyPitony la porta al cinema, ma la data di uscita è ancora un mistero
Beatrice Arnera recita accanto a TonyPitony nel suo primo film, diretto da Volfango De Biasi. Nel cast anche Massimo Ceccherini.
Le riprese di TonyPitony – Il Filmony sono ufficialmente iniziate. Il progetto segna il debutto sul grande schermo del musicista e performer Tony Pitony, che non soltanto sarà protagonista della pellicola, ma ne firmerà anche le musiche. Al suo fianco ci sarà Beatrice Arnera, insieme a un cast ricco di volti noti del cinema e dello spettacolo italiano. La regia è affidata a Volfango De Biasi, mentre la storia promette di mescolare musica, eccessi, comicità e una buona dose di caos. Un film che punta a portare sul grande schermo l’universo irriverente dell’artista.
TonyPitony e Beatrice Arnera protagonisti del nuovo film
Il cuore del progetto è l’incontro tra TonyPitony e Beatrice Arnera, che condividono il set di una pellicola destinata a raccontare un personaggio fuori dagli schemi. Per TonyPitony si tratta di un esordio importante nel mondo del cinema, dopo un percorso musicale caratterizzato da numerosi successi e da una forte riconoscibilità artistica.
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Nel cast figurano anche Massimo Ceccherini, Nicola Rignanese e Dario Bandiera. A loro si aggiunge, secondo quanto annunciato dalla produzione, un gruppo di importanti protagonisti della musica italiana. La sceneggiatura è stata sviluppata da Tony Pitony insieme a Mattia Borgonovo, Giulia Carlei, Davide Giunti e Marco Vitale. La regia di Volfango De Biasi accompagnerà una storia che sembra voler giocare con gli eccessi del mondo dello spettacolo, tra ambizione, fama e identità.
La trama di TonyPitony – Il Filmony: musica, scandali e una doppia identità
La sinossi presenta TonyPitony come l’ultimo anello di una lunga catena di icone musicali, da Orfeo a Vivaldi, passando per Mozart, David Bowie e Axl Rose. Il suo universo è fatto di eccessi, denaro, sesso e provocazioni, fino a quando lo Stato decide di mettere al bando tutto ciò che rappresenta. La sua vita cambia radicalmente: Tony perde ogni cosa, ma il richiamo del palcoscenico rimane troppo forte per essere ignorato. Per tornare sotto i riflettori, il musicista sceglie di indossare una maschera e trasformarsi nel Re del rock. Il pubblico lo adora, il successo esplode e i guadagni aumentano. Il problema è che, più il personaggio conquista popolarità, più il vero Tony rischia di scomparire. Da qui nasce il conflitto centrale del film: continuare a essere una copia capace di generare milioni oppure ritrovare la propria identità. Una scelta che potrebbe avere conseguenze persino giudiziarie.
Il debutto cinematografico arriva in una fase particolarmente positiva per TonyPitony. L’artista ha superato i 160 milioni di streaming su Spotify e, nel 2026, ha consolidato la propria presenza nel panorama musicale italiano. Tra i risultati più recenti figurano il Disco di Platino ottenuto da Donne ricche (Acoustic Version), l’ingresso nella Top 5 Fimi e nella Top 10 di Spotify Italia. Il brano Culo, invece, ha raggiunto la vetta della Top Viral di Spotify.
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