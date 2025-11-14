Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Non solo Andrea Pisani, Beatrice Arnera inarrestabile da sola: dalla TV al palco infuocato di Roast In Peace

Beatrice Arnera cambia registro: dopo le serie TV, sfida il pubblico con battute taglienti nel nuovo e irriverente show di Prime Video, R.I.P. - Roast In Peace.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

E’ uno dei volti più simpatici e apprezzati della televisione italiana, grazie al suo talento e alla sua capacità di ricoprire diversi ruoli. Beatrice Arnera torna sul piccolo schermo ma, questa volta, non con una serie tv ma con un nuovo programma di Prime Video, R.I.P. – Roast In Peace, uscito in streaming il 9 ottobre 2025. Tra battute taglienti e comportamenti ‘fuori luogo’, l’attrice mostra al suo pubblico un lato di sé inedito e divertente. Ma quali sono le serie in cui ha preso parte nel corso della sua carriera? Di seguito, vi sveliamo tutto.

Beatrice Arnera, tutte le serie in cui ha preso parte: da Buongiorno, Mamma! a Ridatemi Mia Moglie

Come vi abbiamo accennato nel paragrafo introduttivo, molti conoscono Beatrice Arnera non solo perché è stata protagonista di alcuni film e spettacoli a teatro, ma anche perché il suo volto è rimasto ben impresso grazie a varie serie TV. Tra queste: Una donna per amico, Una grande famiglia 2, Le due leggi, Condominio occidentale, Matrimoni e altre follie, Lontana da me, Il paradiso delle signore, Solo per Amore 2, Forse sono io 2, Il commissario Montalbano, Solo per amore – Destini incrociati, The Net – Gioco di squadra. Ve ne sono, poi, altre che l’hanno portata al successo:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Romolo + Giuly: La Guerra Mondiale Italiana

In questa serie satirica di Fox del 2018, Beatrice interpreta Giuly in una moderna e ironica rivisitazione di Romeo e Giulietta, ambientata tra Roma Nord e Roma Sud e che esplora le tensioni sociali e di classe della capitale.

Un Passo dal Cielo

Qui, Beatrice appare nella quinta stagione della fiction di Rai 1, interpretando Valeria Ferrante. La serie segue un guardaparco e gli abitanti delle montagne, con intrecci investigativi e relazionali.

Buongiorno, Mamma!

In Buongiorno, Mamma!, Beatrice Arnera interpreta Agata Scalzi, un’infermiera impulsiva con un passato complesso, nella popolare fiction familiare. Nella terza stagione (2025) il personaggio ritorna e la sua relazione con Guido Borghi (Raoul Bova) si complica, e riesce a conquistare il pubblico grazie alla sua profondità emotiva.

Odio il Natale (in inglese I Hate Christmas)

Si tratta di una commedia romantica di Netflix (2022–2023) con Beatrice Arnera tra i protagonisti. Racconta la storia di Gianna, un’infermiera single che cerca un fidanzato da portare a casa per Natale, tra romanticismo, conflitti familiari e il desiderio di stabilità sentimentale.

Ridatemi Mia Moglie

Ridatemi Mia Moglie, invece, è una miniserie comica italiana del 2021 prodotta da Sky, in cui Beatrice ha un ruolo secondario. Racconta la crisi di Giovanni, che scopre che sua moglie Chiara lo lascia, e il suo percorso di riflessione per cercare di salvare il matrimonio.

R.I.P. – Roast In Peace, anche Beatrice Arnera nel nuovo format di Prime Video

Dal 9 ottobre 2025, Beatrice Arnera partecipa a R.I.P. – Roast in Peace, nuovo programma di Prime Video. Sei comici, tra cui Beatrice, prendono parte a "cerimonie funebri comiche" in cui celebrano simbolicamente quattro celebrità (Francesco Totti, Selvaggia Lucarelli, Elettra Lamborghini e Roberto Saviano) con discorsi roast pieni di ironia e satira. Michela Giraud guida le cerimonie come officiant con un tono teatrale e grottesco. Il pubblico vota il roast più divertente e i vip "commemorati" possono modificare i risultati. Lo show unisce stand-up comedy, satira sociale e teatro comico, usando la morte come occasione per ridere, riflettere e provocare consapevolmente. Potrete vedere questo format in streaming su Prime Video.

Potrebbe interessarti anche

Stefano Rapone Roast in peace

Stefano Rapone, chi è il comico più virale del momento: la vita in Giappone e l'ansia per Francesco Totti

Ecco chi e cosa fa il comico Stefano Rapone, uno dei volti nuovi della Tv e dello st...
Michela Giraud e Selvaggia Lucarelli

Michela Giraud sfotte Selvaggia Lucarelli: cosa c’è tra le due

Un finto funerale, battute al vetriolo e un cast di comici pronti a sfidarsi: Prime ...
Andrea Pisani e Raoul Bova

Andrea Pisani, stoccata a Raoul Bova dopo le foto con Beatrice Arnera: il dissing che divide il web

Il comico dei PanPers ha pubblicato un video social, spoiler della prossima stagione...
Raoul Bova

Raoul Bova, prove d’amore con Beatrice Arnera: la passeggiata a Roma e i rumor sulla nuova coppia

L'attore è stato paparazzato nella capitale in compagnia della collega. Sarebbero st...
Raoul Bova - Beatrice Arnera

Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più vicini: le nuove foto non lasciano dubbi (c’entra Don Matteo)

I due attori, colleghi sul set di ‘Buongiorno, mamma!’, sono stati nuovamente papara...
Andrea Pisani

Andrea Pisani, la confessione choc su Raoul Bova e le lacrime per Beatrice Arnera. Cosa ha detto

Il comico del duo PanPers ha rilasciato un'intervista molto personale nel podcast di...
RIP - Roast in peace sfida LOL - Chi ride è fuori: su Prime Video

RIP - Roast in Peace sfida LOL - Chi ride è fuori su Prime Video: è guerra a suon di risate

Su Prime Video ha fatto il suo debutto RIP - Roast in Peace che 'sfida' LOL - Chi ri...
Alien – Pianeta Terra

Le 10 serie TV più viste su Netflix, Prime Video e Disney+ della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre

Dal crime più intenso al fantasy da maratona, passando per le commedie e le storie r...
Serie tv più viste in streaming dal 13 al 19 ottobre

Le 10 serie TV più viste su Prime, Netflix e Disney Plus: settimana dal 13 al 19 ottobre

Se vuoi iniziare una nuova serie televisiva in streaming questo è il momento miglior...

ENEL

Cliente Enel?

Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

LEGGI

Personaggi

Pamela Petrarolo, concorrente del Grande Fratello 2024-2025

Pamela Petrarolo
Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane
Fiorenzo Madonna

Fiorenzo Madonna
Aldo Baglio

Aldo Baglio

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963