Non solo Andrea Pisani, Beatrice Arnera inarrestabile da sola: dalla TV al palco infuocato di Roast In Peace Beatrice Arnera cambia registro: dopo le serie TV, sfida il pubblico con battute taglienti nel nuovo e irriverente show di Prime Video, R.I.P. - Roast In Peace.

E’ uno dei volti più simpatici e apprezzati della televisione italiana, grazie al suo talento e alla sua capacità di ricoprire diversi ruoli. Beatrice Arnera torna sul piccolo schermo ma, questa volta, non con una serie tv ma con un nuovo programma di Prime Video, R.I.P. – Roast In Peace, uscito in streaming il 9 ottobre 2025. Tra battute taglienti e comportamenti ‘fuori luogo’, l’attrice mostra al suo pubblico un lato di sé inedito e divertente. Ma quali sono le serie in cui ha preso parte nel corso della sua carriera? Di seguito, vi sveliamo tutto.

Beatrice Arnera, tutte le serie in cui ha preso parte: da Buongiorno, Mamma! a Ridatemi Mia Moglie

Come vi abbiamo accennato nel paragrafo introduttivo, molti conoscono Beatrice Arnera non solo perché è stata protagonista di alcuni film e spettacoli a teatro, ma anche perché il suo volto è rimasto ben impresso grazie a varie serie TV. Tra queste: Una donna per amico, Una grande famiglia 2, Le due leggi, Condominio occidentale, Matrimoni e altre follie, Lontana da me, Il paradiso delle signore, Solo per Amore 2, Forse sono io 2, Il commissario Montalbano, Solo per amore – Destini incrociati, The Net – Gioco di squadra. Ve ne sono, poi, altre che l’hanno portata al successo:

Romolo + Giuly: La Guerra Mondiale Italiana

In questa serie satirica di Fox del 2018, Beatrice interpreta Giuly in una moderna e ironica rivisitazione di Romeo e Giulietta, ambientata tra Roma Nord e Roma Sud e che esplora le tensioni sociali e di classe della capitale.

Un Passo dal Cielo

Qui, Beatrice appare nella quinta stagione della fiction di Rai 1, interpretando Valeria Ferrante. La serie segue un guardaparco e gli abitanti delle montagne, con intrecci investigativi e relazionali.

Buongiorno, Mamma!

In Buongiorno, Mamma!, Beatrice Arnera interpreta Agata Scalzi, un’infermiera impulsiva con un passato complesso, nella popolare fiction familiare. Nella terza stagione (2025) il personaggio ritorna e la sua relazione con Guido Borghi (Raoul Bova) si complica, e riesce a conquistare il pubblico grazie alla sua profondità emotiva.

Odio il Natale (in inglese I Hate Christmas)

Si tratta di una commedia romantica di Netflix (2022–2023) con Beatrice Arnera tra i protagonisti. Racconta la storia di Gianna, un’infermiera single che cerca un fidanzato da portare a casa per Natale, tra romanticismo, conflitti familiari e il desiderio di stabilità sentimentale.

Ridatemi Mia Moglie

Ridatemi Mia Moglie, invece, è una miniserie comica italiana del 2021 prodotta da Sky, in cui Beatrice ha un ruolo secondario. Racconta la crisi di Giovanni, che scopre che sua moglie Chiara lo lascia, e il suo percorso di riflessione per cercare di salvare il matrimonio.

R.I.P. – Roast In Peace, anche Beatrice Arnera nel nuovo format di Prime Video

Dal 9 ottobre 2025, Beatrice Arnera partecipa a R.I.P. – Roast in Peace, nuovo programma di Prime Video. Sei comici, tra cui Beatrice, prendono parte a "cerimonie funebri comiche" in cui celebrano simbolicamente quattro celebrità (Francesco Totti, Selvaggia Lucarelli, Elettra Lamborghini e Roberto Saviano) con discorsi roast pieni di ironia e satira. Michela Giraud guida le cerimonie come officiant con un tono teatrale e grottesco. Il pubblico vota il roast più divertente e i vip "commemorati" possono modificare i risultati. Lo show unisce stand-up comedy, satira sociale e teatro comico, usando la morte come occasione per ridere, riflettere e provocare consapevolmente. Potrete vedere questo format in streaming su Prime Video.

