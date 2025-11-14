Beatrice Arnera rompe il silenzio e attacca l’ex Pisani: "Non parlo per proteggere mia figlia” L'attrice è intervenuta via social dopo l'intervista rilasciata a "Passa dal Basement" dall'ex compagno. Ma le sue parole sono state decisamente contenute. Ecco i dettagli.

Stavolta a parlare è Beatrice Arnera, dopo lo sfogo clamoroso dell’ex Andrea Pisani nel podcast Passa dal Basement. L’attrice ha deciso di rompere il silenzio con un breve messaggio social, in cui ha spiegato per filo e per segno le ragioni del suo riserbo. Finita la storia con Pisani, Beatrice era stata paparazzata in compagnia del collega Raoul Bova, scatenando un ‘dissing’ furibondo da parte dell’ex, che a quanto pare aveva scoperto della relazione solo attraverso i giornali. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Beatrice Arnera, lo sfogo social dopo le parole di Andrea Pisani

L’intervista-fiume di Andrea Pisani non ha lasciato scelta a Beatrice Arnera. È dovuta intervenire anche lei, seppur brevemente, per dare ai fan la sua versione di quanto successo negli ultimi mesi. "Le relazioni finiscono per molte ragioni", ha tagliato corto l’attrice in un messaggio social, "io ho scelto di non parlare. Non cerco consenso. Non mi interessa spettacolarizzare il mio dolore. Non parlo perché scelgo di proteggere mia figlia, ma anche Andrea".

Senza puntare direttamente il dito, quindi, la Arnera si è rifiutata di parlare esplicitamente di questioni private, come invece ha abbondantemente fatto l’ex compagno. Quanto alla sua presunta frequentazione con Bova, Beatrice non ha né smentito né confermato le voci nate dopo gli scatti ‘rubati’. Ma è possibile che i due stiano continuando a vedersi lontano da occhi indiscreti.

La confessione di Andrea Pisani sulla rottura con Arnera

A scatenare la reazione di Arnera, come detto, sono state le parole di Andrea Pisani ai microfoni del podcast Gianluca Gazzoli. "Mi prendo anche io la responsabilità della crisi", ha raccontato il comico, "ma per me serviva lottare di più, perché avevamo qualcosa di grosso tra le mani. E le motivazioni che mi vengono date non è che mi portano a dire chiudiamo qua…Era aprile o maggio, andiamo in terapia di coppia, e il terapista ci consiglia di staccarci un attimo. Ma noi due giorni dopo iniziavamo a girare un film insieme".

Pisani ha poi aggiunto di aver scoperto del nuovo flirt di Beatrice attraverso i giornali. "Non ho voglia di giudicare, ma è stata difficile", ha concluso, "ora c’è poca comunicazione fra noi, ma ci atteniamo al bene della bambina: siamo entrambi molto maturi sul focalizzare lì le energie buone. Ma tutto questo mi fa molto male…Io mi sono trovato la vita devastata…Lei non si è pronunciata, quindi, la gente pensa delle cose". Ora che Beatrice si è finalmente pronunciata, chissà se la ‘gente’ di cui parla Pisani avrà scelto da che parte stare.

