Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Beatrice Arnera rompe il silenzio e attacca l’ex Pisani: "Non parlo per proteggere mia figlia”

L'attrice è intervenuta via social dopo l'intervista rilasciata a "Passa dal Basement" dall'ex compagno. Ma le sue parole sono state decisamente contenute. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Beatrice Arnera
RaiPlay

Stavolta a parlare è Beatrice Arnera, dopo lo sfogo clamoroso dell’ex Andrea Pisani nel podcast Passa dal Basement. L’attrice ha deciso di rompere il silenzio con un breve messaggio social, in cui ha spiegato per filo e per segno le ragioni del suo riserbo. Finita la storia con Pisani, Beatrice era stata paparazzata in compagnia del collega Raoul Bova, scatenando un ‘dissing’ furibondo da parte dell’ex, che a quanto pare aveva scoperto della relazione solo attraverso i giornali. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Beatrice Arnera, lo sfogo social dopo le parole di Andrea Pisani

L’intervista-fiume di Andrea Pisani non ha lasciato scelta a Beatrice Arnera. È dovuta intervenire anche lei, seppur brevemente, per dare ai fan la sua versione di quanto successo negli ultimi mesi. "Le relazioni finiscono per molte ragioni", ha tagliato corto l’attrice in un messaggio social, "io ho scelto di non parlare. Non cerco consenso. Non mi interessa spettacolarizzare il mio dolore. Non parlo perché scelgo di proteggere mia figlia, ma anche Andrea".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Senza puntare direttamente il dito, quindi, la Arnera si è rifiutata di parlare esplicitamente di questioni private, come invece ha abbondantemente fatto l’ex compagno. Quanto alla sua presunta frequentazione con Bova, Beatrice non ha né smentito né confermato le voci nate dopo gli scatti ‘rubati’. Ma è possibile che i due stiano continuando a vedersi lontano da occhi indiscreti.

La confessione di Andrea Pisani sulla rottura con Arnera

A scatenare la reazione di Arnera, come detto, sono state le parole di Andrea Pisani ai microfoni del podcast Gianluca Gazzoli. "Mi prendo anche io la responsabilità della crisi", ha raccontato il comico, "ma per me serviva lottare di più, perché avevamo qualcosa di grosso tra le mani. E le motivazioni che mi vengono date non è che mi portano a dire chiudiamo qua…Era aprile o maggio, andiamo in terapia di coppia, e il terapista ci consiglia di staccarci un attimo. Ma noi due giorni dopo iniziavamo a girare un film insieme".

Pisani ha poi aggiunto di aver scoperto del nuovo flirt di Beatrice attraverso i giornali. "Non ho voglia di giudicare, ma è stata difficile", ha concluso, "ora c’è poca comunicazione fra noi, ma ci atteniamo al bene della bambina: siamo entrambi molto maturi sul focalizzare lì le energie buone. Ma tutto questo mi fa molto male…Io mi sono trovato la vita devastata…Lei non si è pronunciata, quindi, la gente pensa delle cose". Ora che Beatrice si è finalmente pronunciata, chissà se la ‘gente’ di cui parla Pisani avrà scelto da che parte stare.

Potrebbe interessarti anche

Andrea Pisani

Andrea Pisani, la confessione choc su Raoul Bova e le lacrime per Beatrice Arnera. Cosa ha detto

Il comico del duo PanPers ha rilasciato un'intervista molto personale nel podcast di...
Andrea Pisani e Raoul Bova

Andrea Pisani, stoccata a Raoul Bova dopo le foto con Beatrice Arnera: il dissing che divide il web

Il comico dei PanPers ha pubblicato un video social, spoiler della prossima stagione...
Raoul Bova - Beatrice Arnera

Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più vicini: le nuove foto non lasciano dubbi (c’entra Don Matteo)

I due attori, colleghi sul set di ‘Buongiorno, mamma!’, sono stati nuovamente papara...
Raoul Bova

Raoul Bova, prove d’amore con Beatrice Arnera: la passeggiata a Roma e i rumor sulla nuova coppia

L'attore è stato paparazzato nella capitale in compagnia della collega. Sarebbero st...
Beatrice Arnera è nel programma R.I.P. - Roast In Peace in streaming su Prime Video

Non solo Andrea Pisani, Beatrice Arnera inarrestabile da sola: il volto della TV brilla ancora

Beatrice Arnera cambia registro: dopo le serie TV, sfida il pubblico con battute tag...
Stefano Rapone Roast in peace

Stefano Rapone, chi è il comico più virale del momento: la vita in Giappone e l'ansia per Francesco Totti

Ecco chi e cosa fa il comico Stefano Rapone, uno dei volti nuovi della Tv e dello st...
Michela Giraud e Selvaggia Lucarelli

Michela Giraud sfotte Selvaggia Lucarelli: cosa c’è tra le due

Un finto funerale, battute al vetriolo e un cast di comici pronti a sfidarsi: Prime ...
buongiorno mamma 3 come finisce e indizi quarta stagione

“Buongiorno mamma 3”, come finisce e gli indizi (scoraggianti) sulla quarta stagione

Tutto pronto per la quarta e ultima puntata in onda questa sera su Canale 5: ecco ne...
Raoul Bova - Buongiorno Mamma

Raoul Bova su Mediaset Infinity con una fiction che tiene col fiato sospeso

La terza attesissima stagione della serie amatissima dagli italiani sta per arrivare...

HeyLight

Vacanze e budget

La soluzione per prenotare viaggi senza rinunce

LEGGI

Personaggi

Gianluca Gazzoli

Gianluca Gazzoli
Pamela Petrarolo, concorrente del Grande Fratello 2024-2025

Pamela Petrarolo
Rasha Younes

Rasha Younes
malena la pugliese

Malena

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963