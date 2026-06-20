Beatrice Arnera, l’amore con Raoul Bova accende l’odio sui social: insulti choc e gravi minacce. Aperta un’indagine Dopo mesi di insulti, minacce e inviti al suicidio legati alla relazione con Raoul Bova, l'attrice denuncia: la Procura di Roma indaga per stalking e minacce.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Messaggi di morte, insulti feroci, inviti al suicidio. È questo il calvario che Beatrice Arnera, attrice e nuova compagna di Raoul Bova, dice di vivere da mesi sui social network. Una valanga di odio partita dopo la fine della sua relazione con il comico Andrea Pisani e deflagrata con la nascita del nuovo legame sentimentale. Una storia che ora ha varcato i confini del web per approdare nelle aule giudiziarie: la Procura di Roma ha aperto un fascicolo e le indagini sono già in corso. Di seguito, i dettagli.

Beatrice Arnera, valanga di insulti per la storia con Raoul Bova: aperto "Ucciditi". Aperto un fascicolo Visualizza questo post su Instagram

Beatrice Arnera, attuale compagna di Raoul Bova, ha denunciato una pesante campagna di odio ricevuta sui social, fatta di insulti, minacce e messaggi come: "Ucciditi", "Sei una pessima madre" e "Fai schifo traditrice". La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per stalking, minacce e diffamazione, affidando le indagini alla Polizia Postale per identificare gli autori dei messaggi anonimi. Secondo quanto emerso, gli attacchi sarebbero iniziati nell’autunno del 2025 dopo la fine della relazione tra l’attrice e Andrea Pisani, padre della loro figlia, e l’inizio della storia con Bova. Da allora, sui suoi profili social si sarebbero moltiplicati commenti offensivi e inviti al suicidio. Per mesi Arnera avrebbe scelto di non rispondere, sperando che la situazione si risolvesse da sola, ma gli attacchi avrebbero avuto ripercussioni anche sulla sua attività professionale. Tra i messaggi ricevuti figurano frasi come: "Pu…na traditrice, dovresti morire", "Donna squallida", "Fai veramente schifo come attrice ma soprattutto come persona" e "Dovresti vergognarti, ma tanto la ruota gira".

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L’attrice ha denunciato pubblicamente la situazione anche su Instagram, scrivendo: "Una donna che si separa e mesi dopo sceglie di iniziare una nuova relazione è perseguitata da messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio", aggiungendo che non è necessario "dover dare troppe spiegazioni, a mamma, a papà, ai social o all’Italia intera". Nella denuncia avrebbe infine riferito di aver temuto per la propria incolumità e per quella della figlia.

Beatrice Arnera, le parole di Andrea Pisani sulla fine della loro relazione

Arnera ha inoltre collegato l’aumento degli attacchi alla diffusione di una puntata del podcast Passa dal BSMT, nella quale Pisani aveva raccontato la propria versione della separazione, spiegando che il loro rapporto attraversava da tempo un momento difficile e che, nonostante i tentativi di salvare la coppia, la crisi si è aggravata fino alla separazione. Ha sottolineato il dolore provato nel vedere la sua ex associata a un’altra persona poco dopo la rottura e ha ribadito che oggi entrambi cercano di concentrarsi soprattutto sul benessere della figlia Matilde.

L’attore ha affermato: "Mi prendo anche io la responsabilità della crisi, ma per me serviva lottare di più, perché avevamo qualcosa di grosso tra le mani. Era aprile o maggio, andiamo in terapia di coppia, e il terapista ci consiglia di staccarci un attimo, ma noi due giorni dopo iniziavamo a girare un film insieme. Ora c’è poca comunicazione fra noi, ma ci atteniamo al bene della bambina: siamo entrambi molto maturi sul focalizzare lì le energie buone."

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