Beatrice Arnera e Raoul Bova, lo sfogo dell'attrice dopo le voci sulla gravidanza: “Sguardo inquisitorio. Non resto in silenzio" L'attrice e comica è intervenuta online per rimandare al mittente le illazioni sulla sua presunta dolce attesa. E non è mancata una riflessione più ampia sul corpo delle donne.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Non le manda a dire, Beatrice Arnera, dopo le voci che ipotizzavano per lei una dolce attesa con il nuovo compagno Raoul Bova. La comica e attrice, colpita dai pettegolezzi sul suo corpo, ha affidato un lungo sfogo ai social. Spiegando cosa vi sia di sbagliato nelle illazioni che non solo riguardano lei, ma tutte le donne e un tema in sé estremamente delicato. Quanto al merito, Arnera non ha nascosto la verità sulla presunta gravidanza di cui si parlava in questi giorni. Ecco tutti i dettagli.

Beatrice Arnera, lo sfogo social dopo le voci sulla gravidanza

A lanciare l’indiscrezione era stato il settimanale Diva e Donna, con una copertina su Beatrice Arnera e Raoul Bova che lasciava intendere l’esistenza di un ‘pancino sospetto’. L’attrice è però intervenuta oggi, con forza, per smentire innanzitutto le voci su una possibile gravidanza. E poi per elaborare a voce alto un discorso più profondo, sul modo in cui viene trattato oggi il corpo delle donne. "Pensavo che la frase pancino sospetto fosse ormai solo un meme dedicato ad una vecchia stampa obsoleta e invece eccomi qui a commentare", ha spiegato Arnera, "potrei limitarmi a dire che non sono incinta e in effetti non lo sono, ma a differenza degli ultimi mesi questa volta non resterò in silenzio".

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Poi il racconto: "Stamattina una persona mi ha fermata davanti alla scuola di mia figlia e mi ha detto ‘auguri’. Mi è arrivato dritto in faccia che non era solo l’ennesima copertina di un giornale, ma che quella cosa era arrivata nella vita vera, nella mia quotidianità". "Un’illazione", ha proseguito la comica, "quella che avete visto è la rappresentazione della legittimazione di uno sguardo che fa sentire chiunque autorizzato ad osservare, interpretare e commentare il corpo delle donne come se fosse uno spazio pubblico, come se fosse elemento di dibattito…Non parlo solo del mio corpo, ma di quello della vicina di ombrellone, dell’amica della vicina di casa, della ragazza che incroci nello spogliatoio della palestra".

E ancora: "La normalizzazione dello sguardo inquisitorio", ha rimarcato la compagna di Bova, " alleggerito da vezzeggiativi come ‘pancino’ è una delle più grandi ferite inflitta alle donne nel 2026".

La riflessione di Beatrice Arnera sul corpo delle donne

E così il discorso di Beatrice è proseguito, ancora più profondo e più sentito: "Spesso dimentichiamo che dietro ad ogni corpo esiste una storia che nessuno conosce…La pancia che avete visto è quella di una persona normale, una persona che vive, mangia, respira, ride e si gode il mare. Dietro un presunto pancino può esserci semplicemente una giornata storta, un’intolleranza alimentare, un periodo di gonfiore. Oppure possono esserci percorsi molto più delicati, fatti di attese, tentativi, cure, paure, speranze e ferite che appartengono alla sfera più intima. Lo dico perché conosco bene quanto il tema della maternità possa essere complesso e quanto dolore possa nascondersi dietro domande e supposizioni che vengono pronunciate con leggerezza".

Poi ecco il messaggio diretto, rivolto innanzitutto alle persone ‘comuni’, quelle osservano i vip dallo spioncino dei social: "I corpi non andrebbero osservati e analizzati, ma solo incontrati e ascoltati. Non parlo ai giornali, parlo a chi è dall’altra parte. Non lasciatevi fuorviare lo sguardo, continuate a vivere, sorridere, respirare, mangiare. Lasciate che il vostro corpo abiti il mondo e, che quel mondo, se lo goda".

E infine, e non poteva mancare, la stoccata ironica ai giornali che hanno pubblicato lo scoop: "Ai direttori di questi giornali che consentono e alimentano questo tipo di stampa mando un enorme abbraccio e auguro loro di non doversi trovare mai a rincuorare la loro compagna o la loro figlia sul loro aspetto fisico, solo perché forse magari non ca*avano da due giorni".

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