Beatrice Arnera, messaggi d’odio e insulti social per la relazione con Raoul Bova: la denuncia dell’attrice
L’attrice si è lasciata andare a un duro sfogo sui social attraverso il quale ha denunciato le minacce e agli insulti ricevuti negli ultimi mesi: le sue parole.
Negli ultimi mesi si è parlato molto della separazione tra l’attrice Beatrice Arnera e il comico Andrea Pisani, che condividono anche una figlia, e la successiva relazione tra l’attrice e il collega Raoul Bova. Il loro amore è nato in un periodo di grande difficoltà per entrambi: da un lato, l’Arnera si era separata da poco dal padre di sua figlia, e dall’altro lato Bova era nel pieno della separazione con la compagna Rocio e del caso mediatico e giudiziario che lo ha visto protagonista. I giornali hanno iniziato subito a parlare di questa nuova relazione e Andrea Pisani, ex compagno di Beatrice, ha rilasciato dure dichiarazioni proprio su questo al podcast ‘Passa dal BSMT’ di Gazzoli. A seguito di questo, Beatrice Arnera è stata sommersa da messaggi d’odio e insulti social, ai quali ha deciso di rispondere proprio in queste ore con un lungo sfogo: ecco cosa ha detto.
Beatrice Arnera, insulti e minacce dopo le parole dell’ex compagno Andrea Pisani
Dopo mesi di terribili messaggi d’odio, insulti gratuiti e minacce, quella nei confronti di Beatrice Arnera è diventata una vera e propria persecuzione, tanto da spingere l’attrice a denunciare tutto anche sui social con un lungo e duro sfogo. "Una donna che si separa e mesi dopo sceglie di iniziare una nuova relazione è perseguitata da messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio. Nel 2026. Sono mesi che vivo questa condizione. Mesi. Precisamente dall’uscita della pirotecnica puntata del basement in cui Gazzoli si improvvisa psicoterapeuta e il padre di mia figlia racconta una storia piena di inesattezze", ha scritto Beatrice tra le Instagram stories.
Le parole dell’attrice fanno riferimento proprio alle dichiarazioni dell’ex compagno Andrea Pisani che, durante il podcast, ha affermato: "Io non so quando ci siamo lasciati, ma considero dall’ultima seduta di terapia, perché nella mia testa c’era ancora la voglia di salvare qualcosa. Dieci giorni dopo, un mio amico mi chiama e dice hai visto le foto? (di Arnera e Bova ndr)".
Beatrice Arnera: "Insegnerò a mia figlia che se non sta più bene è libera di andarsene"
La denuncia dell’attrice sui social è poi continuata con queste parole: "Nessuna donna dovrebbe avere paura di lasciare il proprio partner. Nessun essere umano dovrebbe provare vergogna o timore di subire ripercussioni se decide di lasciare il proprio partner. Insegnerò a mia figlia che se non sta più bene, è libera di andarsene, da qualsiasi situazione. Senza nemmeno dover dare troppe spiegazioni, a mamma, a papà, ai social o all’Italia intera. Perché grazie a Dio non siamo sassi, siamo esseri umani e se non stiamo bene dove siamo, siamo liberi di andarcene. E dovrebbe essere un diritto, che non dovrebbe subire conseguenze violente, insulti, minacce di morte o gravi ripercussioni sul lavoro. Nel 2026".
