The Beatles, il biopic sui Fab Four arriva ad Abbey Road: lo storico incrocio torna a far sognare i fan Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan e Harris Dickinson sono stati fotografati mentre ricreavano la celebre copertina dell'album Abbey Road

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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C’è grande attesa per The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, il biopic sulla celebre band di Liverpool diretto da Sam Mendes e con un cast d’eccezione. A interpretare i Fab Four, infatti, ci saranno Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan e Harris Dickinson. Il quartetto è stato fotografato sull’altrettanto famoso incrocio di Abbey Road durante le riprese, mentre ricreavano la ben nota copertina dell’omonimo album, al centro anche di svariate teorie del complotto più o meno sensate. Le foto che hanno immediatamente fatto il giro dei social, hanno mostrato i quattro mentre attraversavano Abbey Road, in una fedelissima riproduzione di una delle immagini più famose della storia della musica.

Il cast di The Beatles: A four-film cinematic event ad Abbey Road per ricreare la copertina dell’album

Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan e Harris Dickinson vestiranno i panni di George Harrison, Ringo Starr, Paul McCartney e John Lennon in The Beatles: A four-film cinematic event diretto da Sam Mendes, un ambiziosissimo progetto basato sulla vita di una delle band più famose della storia della musica. I quattro sono stati immortalati durante la ricostruzione di uno degli scatti più riconoscibili della storia della musica, quello della copertina dell’album dei Beatles Abbey Road del 1969.

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La sequenza riprende la storica immagine dei Fab Four sulle strisce pedonali di Abbey Road. Il progetto, previsto per aprile 2028 e distribuito da Sony Pictures, sarà composto da quattro film distinti, ciascuno dedicato a un componente del gruppo.

Chi interpreta i Beatles e il resto del cast nel biopic diretto da Sam Mendes

Paul Mescal interpreta Paul McCartney, Joseph Quinn è George Harrison, Barry Keoghan veste i panni di Ringo Starr e Harris Dickinson quelli di John Lennon. La struttura del progetto, come detto, prevede quattro film collegati tra loro ma raccontati da prospettive diverse, una per ciascun membro della band. Ancora non è chiara la modalità di distribuzione delle pellicole.

Sui Beatles nessuno aveva mai girato un film. È infatti la prima volta che la Apple Corps Ltd. e i membri ancora in vita e i familiari di coloro della band, che invece non ci sono più si sono messi d’accordo per cedere i diritti per un un adattamento cinematografico, che potrà quindi includere anche i brani della gruppo. Anna Sawai (volto di Mariko nella serie FX Shogun) interpreterà Yoko Ono, mentre Aimee Lou Wood (Sex Education) vestirà i panni di Pattie Boyd, figura legata sentimentalmente a George Harrison. Mia McKenna-Bruce darà volto a Maureen Starkey, la prima moglie di Ringo Starr. Infine, Saoirse Ronan interpreterà Linda McCartney, la moglie di Paul. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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