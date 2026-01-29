I Beatles al cinema, le prime foto del cast scatenano il web: "Da denuncia" Il nuovo film sulla vita dei Fab Four scatena le polemiche sul web: le prime immagini del cast infuocano i fan

Sam Mendes, regista premio Oscar di American Beauty e 1917, si prepara a raccontare la leggenda dei Beatles in un progetto senza precedenti: una quadrilogia cinematografica che esplorerà le vite dei membri della band da prospettive intime e personali. Non sarà un singolo biopic, ma ben quattro film distinti, ognuno dedicato a un membro del gruppo, pensati per essere collegati tra loro ma anche godibili singolarmente, offrendo una vera e propria esperienza da "binge‑watching" cinematografico.

La notizia dell’arrivo di questo progetto ha scatenato i fan della storica band e proprio oggi stanno circolando sui social le prime immagini dei quattro attori nei panni componenti dei Fab Four. Le foto hanno scatenato le reazioni negative degli appassionati, che si sono scatenati senza freni. Scopriamo cosa è successo.

Beatles, le prime immagini del film scatenano il web

Il cast scelto da Mendes è sorprendente e promette performance memorabili: Harris Dickinson interpreterà John Lennon, Paul Mescal vestirà i panni di Paul McCartney, Barry Keoghan sarà Ringo Starr e Joseph Quinn darà vita a George Harrison. Proprio i quattro attori sono stati immortalati con i primi inediti abiti da scena su "X" e i fan si sono scatenati nei commenti: "Non ci hanno nemmeno provato a trovare degli attori simili", "Posso capire John e Paul, ma cosa è successo con George e Ringo, come è possibile!?". Qualcuno condivide la vera foto di George Harrison e commenta: "Quello non è George, nooo per cortesia!". Qualcuno va sul pesante: "Ringo dovrebbe denunciare".

C’è poi chi vede somiglianze con un discografico dell’epoca: "George sembra Elliot Roberts". Come spesso accade, c’è anche chi è a favore e commenta positivamente: "Prima di giudicare vediamo le performance", "E’ un ottimo cast, non vediamo l’ora", "Bisogna lavorare sull’accento inglese e ci siamo".



Beatles, il progetto ambizioso del film di Sam Mendes

La quadrilogia si concentrerà non solo sulla carriera musicale dei Fab Four, ma soprattutto sulle vite interiori dei musicisti, sulle sfide personali e sulle relazioni che hanno plasmato la loro leggenda. Accanto ai Fab Four, Mendes ha selezionato un cast femminile di grande talento per raccontare le donne che hanno segnato la loro storia. Saoirse Ronan sarà Linda McCartney, moglie di Paul e artista a tutto tondo; Anna Sawai interpreterà Yoko Ono, compagna di John Lennon e figura centrale nella sua vita e creatività; Aimee Lou Wood vestirà i panni di Pattie Boyd, musa e moglie di George Harrison; e Mia McKenna-Bruce sarà Maureen Starkey, prima moglie di Ringo Starr, presenza costante e influente nella sua vita.

Queste interpretazioni aggiungeranno profondità al racconto, mostrando come gli amori e le relazioni abbiano influenzato la storia dei Beatles tanto quanto la musica. L’attesa è già alle stelle: la quadrilogia è prevista per l’uscita nell’aprile del 2028 e promette di offrire ai fan un’immersione completa nelle vicende dei Beatles, sia sul palco sia dietro le quinte, tra emozioni, musica e vita privata. Con Sam Mendes alla regia, questa serie di film si propone di trasformare la storia della band in un’esperienza cinematografica unica, in grado di conquistare sia chi ama i Beatles da sempre, sia le generazioni più giovani che avranno il piacere di scoprire sul grande schermo una delle band musicali più importanti di tutti i tempi.

