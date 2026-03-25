Be My Sunshine, la nuova dizi turca porta in scena una donna forte, ambiziosa e bellissima: quando vederla su Mediaset Infinity
Il catalogo streaming si arricchisce con un nuovo titolo che farà sognare il pubblico: ecco perché non potere perderlo!
Dal 25 marzo 2026, il catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce con una nuova storia destinata a conquistare gli appassionati delle dizi turche: Be My Sunshine. Una commedia romantica dal sapore estivo che mescola amore, segreti e riscoperta personale: al centro della trama c’è Haziran (Ayça Ayşin Turan), una giovane donna ambiziosa e profondamente legata al ritmo frenetico della vita urbana.
Il suo mondo cambia quando viene inviata su un’isola per una missione di lavoro: convincere Poyraz (Alp Navruz), un uomo legato alla sua terra, a vendere un terreno per la costruzione di un resort. Quello che inizialmente sembra solo un incarico professionale si trasforma presto in qualcosa di molto più complesso. Nel frattempo, tra paesaggi suggestivi e personaggi pittoreschi, nasce un legame inatteso che mette in discussione le certezze di entrambi.
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Ma perché questa sarà una nuova dizi da non perdere? Ci sono almeno tre buoni motivi per dare una chance a Be My Sunshine... scoprili nel Video!
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