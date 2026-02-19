Baywatch, colpo di scena per il reboot: torna uno dei bagnini più amati di sempre col suo attore originale David Chokachi, l’indimenticabile Cody Madison della serie originale Baywatch, tornerà anche nel reboot a vestire i panni del personaggio

Venticinque anni dopo, Baywatch è pronto a fare il suo ritorno. La Fox sta ufficialmente lavorando al reboot della serie e ha già coinvolto un cast di tutto rispetto, con la star di Arrow e Suits LA, Stephen Amell, confermata per il personaggio di Hobie Buchanon. Al suo nome se ne aggiunge oggi un secondo che è, in realtà, già ben noto ai fan storici dello show ed è quello di David Chokachi.

Baywatch, nella serie reboot torna l’originale Cody Madison

Fox ha infatti ingaggiato per il reboot l’attore, che è stato una presenza importante nella serie originale dal 1995 al 1999. Chokachi ha infatti interpretato il ruolo di Cody Madison, il bagnino che, come il resto del cast, è diventato un’icona della cultura pop per il suo aspetto sorprendente. La notizia conferma che Chokachi tornerà a vestire i panni di Cody, ora mentore di Hobie e proprietario di un ristorante locale.

La descrizione ufficiale del personaggio di Chokachi ci anticipa, d’altronde, cosa vedremo nella nuova serie: "Cody gestisce The Shoreline, il bar-grill non ufficiale di Baywatch, e indossa ancora i pantaloncini rossi per i turni occasionali in cui salva vite. – si legge – È un mentore e un amico, offre una seconda casa ai suoi colleghi bagnini, e offre sempre ali di pollo gratis dopo un salvataggio importante."

Dopo Cody torneranno altri storici protagonisti di Baywatch?

Il ruolo da protagonista di Hobie e il casting di Chokachi sembrano confermare che la nuova versione di Baywatch della Fox sarà una continuazione della serie originale piuttosto che un remake. Questa è un’ottima notizia per i fan, visti che altri pilastri della serie, come Mitch Buchanon di David Hasselhoff e CJ Parker di Pamela Anderson, potrebbero apparire nel reboot. Tuttavia, per quanto riguarda il primo, le descrizioni finora suggeriscono che Mitch Buchanon non sarà un personaggio così attivo come lo era nella serie originale, e potrebbe essere eliminato.

Al momento non ci sono notizie certe su chi potrebbe popolare il cast di questo attesissimo reboot, ciò che è però certo è che la presenza di David Chokachi alimenta ancor di più l’attesa (così come le aspettative) per i nuovi episodi e per la storia che sarà, questa volta, raccontata.

