Baywatch sbarca su RaiPlay, mentre i fan fremono per il nuovo capitolo della serie: ecco il cast di bagnini Le prime cinque stagioni della serie cult sono disponibili su RaiPlay, mentre nel 2027 arriverà il reboot con Stephen Amell e una nuova squadra di bagnini

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Ci sono serie televisive che appartengono a un’epoca precisa e poi ci sono quelle che, appena ricompaiono sullo schermo, quell’epoca riescono a farla tornare indietro di colpo. È il caso di Baywatch, uno dei titoli più riconoscibili della televisione degli anni ’90, sbarcato ora su RaiPlay con le prime cinque stagioni. Già dalle prime immagini i telespettatori potranno reimmegersi nell’atmosfera che ha reso celebre la serie: il sole della California, l’oceano, le torrette di sorveglianza, le divise rosse e soprattutto quei bagnini che correvano sulla spiaggia al rallentatore, diventando una delle immagini più celebri della televisione popolare.

Baywatch, Mitch Buchannon e i volti che hanno fatto la storia della serie

A interpretare Mitch era David Hasselhoff, volto già amatissimo dal pubblico televisivo grazie a Supercar e destinato proprio con Baywatch a diventare una delle icone della cultura pop degli anni ’90. Attorno a lui si è formato, stagione dopo stagione, un cast diventato quasi impossibile da separare dall’immaginario della serie: Pamela Anderson nei panni di C.J. Parker, Yasmine Bleeth come Caroline Holden, Alexandra Paul nel ruolo di Stephanie Holden e Jeremy Jackson nei panni di Hobie Buchannon, il figlio di Mitch.

Ma Baywatch non era soltanto spiaggia, sole e costume da bagno. Dietro la superficie da grande spettacolo vacanziero c’erano storie di salvataggi, pericoli in mare, rapporti familiari, amicizie e amori. I bagnini dovevano affrontare emergenze e situazioni drammatiche mentre la loro vita privata diventava parte integrante della narrazione. Un mix di sentimenti e azione che, in ogni puntata, teneva incollati i telespettatori fino all’ultimo secondo e che oggi è possibile rivivere in streaming su RaiPlay.

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Il ritorno di Baywatch: il nuovo cast nel reboot della spiaggia più famosa della tv

A 25 anni dalla conclusione della serie originale, Baywatch si prepara a tornare con un reboot che arriverà su Prime Video in Italia. La prima stagione avrà 12 episodi e sarà guidata da Stephen Amell, che interpreterà Hobie Buchannon, il figlio di Mitch diventato a sua volta capitano dei bagnini. La nuova serie manterrà al centro le spiagge della California, tra salvataggi, emergenze e vicende personali. Non mancheranno alcuni richiami al passato, con David Chokachi di nuovo nei panni di Cody Madison ed Erika Eleniak come guest star nel ruolo di Shauni McClain. Il debutto negli Stati Uniti è previsto per gennaio 2027, mentre per l’arrivo in Italia su Prime Video non è stata ancora annunciata una data ufficiale. I fan fremono per i nuovi attesissimi capitoli sulla spiaggia più popolare di sempre.

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