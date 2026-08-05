Torna 'Baywatch', la serie tv cult anni '90 arriva anche in Italia: cast, trama e dove vedere il reboot più atteso del momento
Ufficiale l'arrivo di 'Baywatch' anche in Italia: la serie cult anni '90 è uno dei titoli più attesi della prossima stagione e ora siamo certi di poterla vedere anche sui nostri schermi
Il costume da bagno rosso diventato un cult e le frenetiche corse al rallentatore sulle spiagge dorate della California stanno per fare il loro atteso ritorno. A distanza di trentasette anni dal debutto, il mito di Baywatch dimostra di non aver perso un solo grammo del suo fascino originale. La nostalgia gioca un ruolo fondamentale, ma a riportare l’attenzione su uno dei franchise più popolari della storia della televisione è l’imminente lancio del reboot di Baywatch prodotto per la rete statunitense FOX. Inquadrato come una delle novità più attese della stagione televisiva, il progetto si appresta ad ampliare la trama creata negli anni ’80, svelando finalmente anche le modalità di fruizione per il pubblico italiano.
Baywatch, dove vedere il reboot e la serie originale in Italia
La distribuzione italiana del titolo ha trovato una collocazione ufficiale grazie a un accordo strategico firmato tra Fremantle e Amazon. Il servizio streaming Prime Video si è infatti aggiudicato i diritti di trasmissione della nuova produzione per diversi mercati internazionali, compreso quello italiano. L’intesa non è solo per la serie tv inedita, ma ingloba l’acquisizione dell’intero catalogo storico di Baywatch. Gli abbonati avranno così l’opportunità di ritrovare in streaming tutte le nove stagioni della serie classica andata in onda dal 1989 al 1999, affiancate dalle due stagioni successive ambientate nelle isole Hawaii, con la sola esclusione dello spin-off Baywatch Nights.
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Come sottolineato dalla dirigenza di Fremantle, l’operazione ha l’intento di celebrare un’eredità culturale duratura, permettendo ai fan della prima ora di riscoprire il passato e, allo stesso tempo, introducendo le nuove generazioni a uno dei fenomeni d’intrattenimento più travolgenti di sempre.
Trama, cast e personaggi del nuovo Baywatch
La struttura del nuovo reboot conserva la formula classica fondata su salvataggi mozzafiato, intrecci sentimentali e dinamiche di squadra sulle coste della California meridionale, rinnovando però il linguaggio e la trama. Al centro del racconto troviamo Hobie Buchannon, il figlio del leggendario Mitch, interpretato dall’attore Stephen Amell. Diventato ormai guida esperta dei guardaspiaggia, Hobie vede la propria routine stravolta dall’inaspettata comparsa di Charlie Vale, interpretata da Jessica Belkin. La ragazza, figlia che Hobie non ha mai saputo di avere, si presenta decisa a raccogliere il testimone della famiglia Buchannon nonostante un passato turbolento vissuto in Texas e un carattere impavido ma ancora incline all’imprudenza.
Attorno alla figura centrale del Capitano ruota una squadra di salvataggio composta da personalità complesse ed eterogenee. Il ruolo di braccio destro è affidato a Nat, interpretata da Hassie Harrison, un’ex atleta olimpica dall’intransigente rigore professionale. Tra le reclute abbiamo Luke, interpretato dal giovanissimo Noah Beck, cresciuto in una famiglia di vigili del fuoco e determinato a dimostrare il proprio valore sulla sabbia, e la giovanissima guardaspiaggia Grace, a cui presta il volto Livvy Dunne.
Il gruppo comprende anche Brad, impersonato da Thaddeus LaGrone, un ex marine tornato a Venice Beach per accudire il padre, e Trina, interpretata da Shay Mitchell, un’ex avvocatessa guidata da un forte intuito emotivo che ha scelto di abbandonare le aule dei tribunali per la vita da spiaggia. A complicare l’equilibrio della torretta interviene infine Selene, il capitano di Zuma Beach interpretato da Brooks Nader, legata a Hobie da una rivalità professionale accesa e costante.
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