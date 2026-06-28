Baywatch 2.0: tra nostalgia e nuove generazioni, il reboot accende la spiaggia di Venice Beach con un cast stellare Stephen Amell guida il reboot di Baywatch con Noah Beck, Shay Mitchell e nuove star: tra nostalgia, action e ritorno alle spiagge di Venice Beach su Fox 2027

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Costumini rossi (anzi, arancioni) super aderenti, corse in slow motion sulla sabbia e un’estetica che ha fatto scuola negli anni ’90. Baywatch è pronto a tornare, questa volta in versione reboot seriale. Il debutto è fissato per gennaio 2027, quando Fox trasmetterà negli Stati Uniti i primi dodici episodi che arriveranno poi su Disney+. Dietro l’operazione ci sono Fremantle e Fox Entertainment, con Matt Nix (già noto per Burn Notice e True Lies) nel ruolo di showrunner. Le riprese sono partite tra le iconiche spiagge di Venice Beach, a Los Angeles, dove il nuovo cast è già stato avvistato sul set. L’obiettivo è chiaro: riportare in vita l’immaginario di Baywatch, mescolando nostalgia e volti contemporanei.

Stephen Amell raccoglie l’eredità dei Buchannon

Al centro della nuova narrazione troviamo Stephen Amell, volto già noto per Arrow e Suits L.A., che interpreta Hobie Buchannon ormai adulto. Il personaggio è il figlio dello storico Mitch Buchannon, reso celebre da David Hasselhoff nella serie originale. Oggi Hobie non è più solo "figlio di", ma guida una squadra di salvataggio sulla costa californiana, incarnando una nuova generazione di bagnini chiamati a confrontarsi con responsabilità e pericoli moderni.

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Accanto a lui entra in scena un elemento destinato a cambiare gli equilibri: Charlie, interpretata da Jessica Belkin (The Hunting Wives, Bad Day). È la figlia che Hobie non sapeva di avere, determinata a seguire le orme della famiglia e a diventare bagnina a tutti gli effetti. La dinamica familiare diventa così uno dei motori emotivi della serie, aggiungendo tensione e pathos al classico format action da spiaggia.

Un cast tra star social, volti TV e ritorni storici

Il reboot punta a un mix strategico tra attori consolidati e nuove figure pop. Nel cast troviamo Noah Beck, volto noto del mondo social, e Shay Mitchell, già protagonista di Pretty Little Liars, che porta esperienza e appeal internazionale. A loro si aggiungono Hassie Harrison, vista in Yellowstone, e l’ex giocatore di football Thaddeus LaGrone, inserito per rafforzare la componente fisica e spettacolare della serie.

Non manca la continuità con il passato: torneranno infatti David Chokachi, Erika Eleniak, Michael Bergin e Kelly Packard, nomi storici del franchise televisivo che negli anni ’90 ha reso Baywatch un fenomeno globale anche in Italia, grazie alle trasmissioni su Italia 1. Il risultato è un progetto che prova a bilanciare memoria e innovazione, costruendo un ponte tra chi ha vissuto l’originale e una nuova generazione cresciuta tra social, streaming e linguaggi televisivi completamente diversi. Una sfida ambiziosa, ma perfettamente in linea con il mito senza tempo di Baywatch.

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