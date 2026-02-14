Baywatch, la nuova serie reboot sceglie Stephen Amell come Hobie Buchannon
Baywatch: Stephen Amell nel cast della nuova serie ambientata a Venice Beach
Stephen Amell (Arrow, Heels) è il primo volto annunciato per il reboot di Baywatch in sviluppo per Fox, firmato da Matt Nix. L’attore avrà un ruolo importante e interpreterà Hobie Buchannon, personaggio già presente nella serie originale: allora era il figlio di Mitch Buchannon (interpretato all’epoca da David Hasselhoff), mentre in questo nuovo capitolo Hobie viene descritto come l’"enfant terrible" diventato ormai un capitano Baywatch, sulle orme del leggendario padre. Quindi la serie non riparte da zero ma dovrebbe porsi in continuità con quella classica e amatissima degli anni ’90.
Baywatch riparte da Hobie
La nuova trama ribalta la quotidianità del protagonista quando alla sua porta si presenta Charlie, la figlia che Hobie non ha mai saputo di avere, decisa a portare avanti il nome dei Buchannon e a diventare bagnina Baywatch accanto al padre. Nix, che oltre a essere showrunner è anche executive producer, ha commentato che Amell ha portato fin dal primo confronto quello che questa nuova fase richiede: cuore, intensità e una forte energia da eroe, capace di reggere sia l’azione sia il peso emotivo senza perdere il tono più leggero e divertente. Nel Baywatch originale Hobie era stato interpretato da Brandon Call per una stagione, poi da Jeremy Jackson per il resto della serie.
Un ritorno al passato con un pizzico di modernità
Fox anticipa che il reboot manterrà gli ingredienti che hanno definito il marchio: salvataggi ad alta adrenalina, rapporti intrecciati, chimiche complicate ed "eroismi da spiaggia", con un cast completamente nuovo ma le iconiche divise rosse di sempre, inserite in un contesto contemporaneo fatto di nuove pressioni e nuove sfide, con una missione rinnovata per proteggere la costa della California del Sud. La serie ha ricevuto a settembre un ordine diretto relativo alla realizzazione di dodici episodi, dopo essere stata in sviluppo a Fox dall’inverno 2024; le riprese dovrebbero iniziare in primavera tra Venice Beach e i Fox Studio Lot di Century City. Il progetto è co-prodotto da Fox Entertainment e Fremantle: oltre a Nix (Burn Notice, The Gifted), tra gli executive producer ci sono McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto e Mike Horowitz; McG dirigerà l’episodio d’esordio. Per i diritti, Fox Entertainment Global gestisce la distribuzione domestica, mentre Fremantle si occupa delle vendite internazionali. Quanto ad Amell, resta uno dei volti più riconoscibili della TV recente: oltre al protagonista di Arrow, è stato coprotagonista di Heels e più di recente ha guidato Suits: LA su NBC, con una carriera che include anche Hung, New Girl e Private Practice; al cinema ha recitato e prodotto Code 8, è apparso in Lighthouse On Little Lorraine (presentato al Toronto Film Festival) e ora è presente anche nella miniserie The Borderline, che lo vede anche executive producer.
