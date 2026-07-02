Baywatch: Stephen Amell salva vite nel teaser trailer del reboot, ma qualcosa lo sconvolge
L'attore è pronto a raccoglie l'eredità di Mitch Buchannon nel reboot di Baywatch: il nuovo teaser trailer Fox svela nuovi dettagli sulla nuova serie.
Torna la serie televisiva più vista della storia, e lo fa in grande stile. Fox ha diffuso il nuovo teaser trailer del reboot di Baywatch, e riporta in scena la leggendaria spiaggia californiana con un volto nuovo ma un cognome familiare: Buchannon. Stephen Amell interpreta Hobie, figlio del mitico Mitch, ora capitano della Baywatch. Al suo fianco un cast giovane e di volti noti, tra cui Shay Mitchell, Noah Beck e Brooks Nader. Manca ancora un po’ all’uscita, ma noi siamo già pronti.
Baywatch, il nuovo teaser trailer del reboot con Stephen Amell non vi farò rimpiangere ‘i vecchi tempi’
Per la felicità di milioni di persone, il celebre franchise di Baywatch sta per tornare con un nuovo reboot firmato Fox, previsto per gennaio 2027. Nelle scorse ore, è stato rilasciato un nuovo teaser trailer che presenta il cast. La clip, pubblicata da Fox, mostra il nuovo protagonista Hobie Buchannon (Stephen Amell), che definisce il ruolo di capitano della Baywatch "il lavoro migliore del mondo", insieme al cast principale. La serie segue Hobie, erede della tradizione del leggendario Mitch Buchannon, che assume la guida dei bagnini della Baywatch. La sua vita cambia quando arriva Charlie Vale (Jessica Belkin), intenzionata a continuare la tradizione di famiglia.
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Nel cast figurano anche:
- Hassie Harrison
- Shay Mitchell
- Thaddeus LaGrone
- Noah Beck e Brooks Nader
- Livvy Dunne
- David Chokachi
Baywatch, la trama nel dettaglio del reboot
Come ormai avrete capito, Baywatch è un reboot della celebre serie anni ’90, ideato da Matt Nix, che reinterpreta il mondo dei bagnini della California del Sud con un cast nuovo e un approccio aggiornato. La serie mantiene gli elementi iconici dell’originale, ovvero: salvataggi incredibili, relazioni complesse e dinamiche di squadra, ma li inserisce in un contesto più moderno, con nuove sfide e tensioni. Il protagonista è Hobie Buchannon (Stephen Amell), a capo del gruppo di guardaspiaggia, la cui vita cambia quando scopre di avere una figlia, Charlie (Jessica Belkin), che vuole entrare a far parte del team. Al suo fianco c’è Nat (Hassie Harrison), collega brillante e molto rigorosa, punto di riferimento della squadra ma spesso fonte di conflitti per le sue alte aspettative.
Tra i membri del team c’è anche Luke (Noah Beck), giovane e carismatico ex "figlio di pompieri" che ha scelto il mare e dimostra grande talento nei salvataggi, pur dovendo ancora maturare. Infine, Trina (Shay Mitchell), ex avvocatessa diventata bagnina, è la mente strategica del gruppo, appassionata ma spesso insicura nonostante le sue capacità.
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