Bayern Monaco-Paris Saint Germain, semifinale di Champions League gratis in TV: chi trasmette gol e highlights in chiaro
Oggi mercoledì 6 maggio 2026 va in scena la gara di ritorno tra bavaresi e parigini: in palio la finale con l’Arsenal, dove vederla in tv e streaming
Siamo alle battute finali della Champions League. Oggi mercoledì 6 maggio 2026, infatti, va in scena la semifinale di ritorno della massima competizione europea. Sopo il pirotecnico 5-4 dell’andata, tornano in campo le corazzate Bayern Monaco e Paris Saint Germain, che si giocano il tutto per tutto per staccare il pass per la finalissima contro l’Arsenal. Scopriamo quindi dove vedere la partita in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.
Champions League: dove vedere Bayern-PSG in diretta tv e streaming (mercoledì 6 maggio 2026)
La semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2025/26 tra Bayern Monaco-Paris Saint Germain sarà ancora una volta un’esclusiva Prime Video. La partita sarà dunque visibile solo sulla piattaforma Amazon, tramite app (su smart tv o dispositivi mobili) o sito ufficiale. Fischio d’inizio all’Allianz Arena alle ore 21. Bayern-PSG non sarà trasmessa in chiaro.
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- Partita: Bayern Monaco-Paris Saint Germain (semifinale di ritorno Champions League)
- Orario: 21:00
- Dove vederla in TV e streaming: Amazon Prime Video
Bayern Monaco-Paris Saint Germain oggi in TV: chi trasmette gli highlights gratis e in chiaro
Per tutti i non abbonati a Prime Video sarà possibile recuperare quasi subito tutti i momenti salienti della semifinale di Champions League tra Bayern e PSG. Al fischio finale, infatti, su Tv8 andrà in onda Tv8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In diretta dallo studio di Milano, a partire dalle ore 23 verranno trasmessi gol e highlights della partita dell’Allianz Arena. Al fianco dei conduttori Walter Zenga, Fabio Quagliarella, Enrico Bertolino e Stefano De Grandis saranno presenti nelle vesti di opinionisti. A seguire, da mezzanotte, su Tv8 arriverà Gialappa’s Night, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, insieme all’imitatore Ubaldo Pantani e alle sue immancabili parodie e imitazioni.
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