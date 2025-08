Battiti Live, Iva Zanicchi si rompe un piede e va in ospedale: Ilary Blasi in ansia. Social sorpresi: "Mi vergogno di me" Nell'ultima puntata del 4 agosto, Iva Zanicchi si presenta sul palco a piedi nudi e Alvin ne spiega il motivo: sui social è delirio, ma ecco cosa è successo

Ieri sera, lunedì 4 agosto 2025, è andata in onda l’ultima attesissima puntata di Battiti Live, il programma all’insegna della musica condotto in prima serata su Canale 5 da Ilary Blasi e Alvin con il nuovo arrivato Nicolò De Devitiis. A emergere lungo la serata sono stati due momenti: il primo riguarda Iva Zanicchi, la quale si è fatta male poco prima dell’intervista con Alvin che ha preceduto l’esibizione (a piedi nudi sul palco) sulle note Dolce Far Niente, mentre il secondo vede coinvolte Serena Brancale ma soprattutto Alessandra Amoroso e il suo bellissimo pancione da donna incinta. Ecco cosa è successo nell’ultima puntata di Battiti Live del 4 agosto 2025 e le immancabili reazioni sui social.

Battiti Live, puntata 4 agosto 2025: cosa è successo e reazioni social per la caduta di Iva Zanicchi

Partiamo dal piccolo incidente di Iva Zanicchi, che durante l’intervista con Alvin, quando il conduttore le chiede come stia, lei risponde: "Sto da Dio, guardami anche le scarpe!". La cantante non le indossa, si vedono solo i piedi nudi con le unghie smaltate di rosso, ma Alvin spiega il motivo dopo aver chiesto il consenso all’artista: "Possiamo dirlo?", e aver ricevuto risposta positivo (con ‘spoiler’ anticipato): "Certo, mi sono rotta un piede!". Alvin aggiunge: "Se lo è rotto tipo un paio d’ore fa", ma la Zanicchi lo blocca: "No, proprio 10 minuti fa!". Il conduttore è sorpreso: "Ah!", e poi aggiunge: "Quindi non può mettere le scarpe, ma è proprio qui, sul palco di Cornetti Live, nonostante tutto".

Poi l’esibizione sulle note di Dolce Far Niente e il commento successivo: "Prima di entrare mi sono fatta male oh, mi sono slogata un piede ma non me ne frega niente. Guarda". La Zanicchi mostra il piede e Ilary Blasi le domanda: "Senti dolore? E’ gonfio", ma lei risponde: "Dolore sì, ma che bello essere qua. Adesso vado al Pronto soccorso e mi faccio mettere il gesso!". Subito dopo si avvicina al pubblico dicendo "voglio sentire una cosa" e Ilary, da lontano, vedendola fin troppo energica, le urla: "Stai attenta!", temendo una seconda caduta. Insieme al pubblico intona Zingara, mettendo da parte il dolore per regalare una seconda emozione ai suoi fan lì presenti.

Le reazioni sui social

Una volta scoperto della caduta di Ivan Zanicchi, sui social non mancano le reazioni: "IVA ZANICCHI SI È ROTTA UN PIEDE DIECI MINUTI FA (con l’emoticon della morte, ndr)", "Iva mi fai morire (con la bara di fianco, ndr)", "Iva, sei troppo forte", "No vabbè, mi vergogno di essere me per la poca voglia di vivere che ho, poi c’è IVA Zanicchi che ha 80 anni e si è fatta male alla caviglia e balla e canta pimpante. Okk", "Iva Zanicchi e Ilary Blasi insieme su un palco = caciara storica". I social prendono di mira però il fatto che usi il playback: "Tutto in playback", "Il playback mi disturba e non poco", "Carina Iva Zanicchi però se beccasse per sbaglio il syncro… Ma non canta più nessuno Live? Mah". E infine una richiesta particolare: "Iva escici una perla hot".

Poi tanti complimenti per il duetto di Alessandra Amoroso (con pancione e sorriso sulle labbra) e Serena Brancale sulle note di Serenata, ma in particolare gli apprezzamento sono per l’ex allieva di Amici e la gioia che porta sul palco: "Queste due DONNE orgoglio senza fine con #Serenata avete rianimato l’estate", "Raga comunque stavo guardando la nostra Sandrina a #BattitiLive e ho pensato che tra circa un mese non sarà più solo nostra. Siamo cresciuti insieme ed è così bello ora vederla splendida e felice, mentre raggiunge questo traguardo, che ormai è anche nostro", "Mi è salita Serenata – si ho i miei tempi – e l’ho ufficialmente eletta a canzone dell’estate", "Vorrei avere la stessa energia di Alessandra Amoroso all’ottavo mese di gravidanza con quei tacchi che queen".

E ancora: "Serenata sei la hit dell’estate 2025 e punto. Non stanca mai. SERENATA UNA SERENATA", "ABBIAMO LE REGINE DELL’ESTATE: BELLE, BRAVE, ICONICHE E TALENTUOSE", "Come fa l’Amoroso all’ottavo mese di gravidanza a sbattersi su quei tacchi? NON È UMANA", "Serenata la mia droga di quest’#Estate2025", "Alessandra Amoroso che presenta Serena Brancale perché Ilary Blasi s’è già spaccata i marony di condurre ‘sta roba sono le 22.29. ALLORA", "Quanto è bella Alessandra incinta, mi sa che manca davvero poco", "Da questa registrazione sembrano passati mille anni invece poco più di un mese e nel mentre ad Alessandra manca pochissimo per partorire", "Che belle Serena Brancale e Alessandra Amoroso".

