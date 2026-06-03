Battiti Live, Tim Awards e i cast 'fotocopia', scoppia la polemica. Chiara Galiazzo attacca: “Non sono nel circolino” I più attenti hanno notato la presenza degli stessi artisti a Battiti Live e Tim Awars, gli eventi musicali estivi, Chiara Galiazzo, una delle escluse, non ha nascosto una nota polemica

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

IPA

CONDIVIDI

In estate la voglia di stare all’aria aperto diventa naturalmente più forte, questo ci spinge anche ad approfittarne per ascoltare la nostra musica preferita grazie ai numerosi concerti in programma. La scelta non manca, alle tournée organizzate dai singoli interpreti si possono aggiungere eventi che sono ormai diventati una consuetudine, che permettono di spaziare tra vari generi, basti pensare a Battiti Live (abbiamo visto recentemente anche la "versione primaverile") e i TIM Awards, trasmessi rispettivamente da Mediaset e Rai.

I più attenti però hanno notato un dettaglio, non così difficile da rilevare, un cast che prevede davvero poche variazioni nonostante gli organizzatori siano diversi Tutto questo non fa ovviamente piacere a chi ne risulta escluso, come è il caso di Chiara Galiazzo, che non ha nascosto una nota polemica di fronte a questa situazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Battiti Live e Tim Awards: la polemica di Chiara Galiazzo sul cast

Avere la possibilità di prendere parte a un evento di portata nazionale come Battiti Live e Tim Awards è motivo di orgoglio per un cantante, che può non solo sentire da vicino l’affetto dei fan, ma anche godere di maggiore visibilità. Eppure rientrare tra i protagonisti non sembra essere così facile, a salire sul palco sembrano essere quasi sempre gli stessi artisti, come ha fatto notare recentemente il giornalista Giuseppe Candela attraverso il suo profilo X.

"Quelli che vanno a Rtl, sono quelli che vanno a Battiti, ai Tim Music o Tim Awards. Che poi sono quelli di Sanremo e ora pure del Primo Maggio. Altro che circoletto, qua siamo al cast fisso, alla compagnia di giro, al pacchetto famiglia. Che noia".

Impossibile non evidenziare la presenza di nomi quali AKA 7even, Annalisa, Bresh, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emma, Fred De Palma, Geolier, J-Ax, LDA, Levante, Meek, Nayt, Noemi, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, The Kolors, Tommaso Paradiso. Alcuni ritengono questo "normale", visto che molti di loro sono reduci dal Festival di Sanremo, per questo possono sfruttare l’ondata di popolarità che ne deriva, ma è altrettanto naturale per chi ne è escluso sentirsi amareggiato da questo. Un segno evidente di una scarsa considerazione da parte degli addetti ai lavori, come ha sottolineato senza troppi giri di parole Chiara Galiazzo.

La cantante, a dire la verità, ha manifestato il suo stato d’animo solo dopo una domanda da parte di un utente, che le ha chiesto cosa si potesse fare per poterla vedere esibirsi dal vivo in una di queste occasioni, a quel punto lei non si è trattenuta. "Non potete fare nulla perché non faccio parte del circolino". Un vero peccato per chi la segue da anni, parole che fanno rievocare anche quanto detto recentemente da Francesca Fagnani a "Belve", che aveva fatto riferimento a una sorta di "circoletto" per gli attori nel corso dell’intervista a Micaela Ramazzotti.

Potrebbe interessarti anche