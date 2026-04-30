Battiti Live Spring, il web è spietato: “Mezza replica di Sanremo”. E scatta la nostalgia di Ilary Blasi Cast ricco e ritmo alto, ma il pubblico social resta freddo: il format “Spring” di Battiti Live (per ora) non scalda come l’estivo.

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Il debutto di Battiti Live Spring, andato in scena ieri – mercoledì 29 aprile – su Canale 5, ha catalizzato l’attenzione anche sul web, che ha guardato con interesse a questa nuova versione primaverile dello storico format dei concerti tv estivi. Il verdetto, però, non è stato un coro di apprezzamenti. Tra mugugni, paragoni e critiche, infatti, il popolo del web ha accolto senza troppo entusiasmo la ‘prima’ dello show guidato da Michelle Hunziker e Alvin, che avranno comunque tempo per rifarsi, visto che la striscia del programma durerà per altre due settimane (6 e 13 maggio).

Battiti Live Spring, cosa è successo nella prima puntata (29 aprile)

Il format dello show è quello classico dei concerti televisivi: una sfilata di cantanti più o meno famosi, tra cui diverse star viste all’ultimo Sanremo, pronti a esibirsi sul palco davanti a una piazza gremita, in questo caso l’affascinante Piazza Trento e Trieste a Ferrara. La differenza rispetto alla versione estiva riguarda il periodo di messa in onda, ma anche lo ‘scarto’ musicale: qui i cantanti portano i successi della prima parte dell’anno, distinti dalle hit estive di luglio.

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Cambia anche la padrona di casa al fianco di Alvin, trait d’union tra le due versioni: Michelle Hunziker prende il posto di Ilary Blasi (attesa di nuovo in estate). La prima puntata si è aperta con un saluto a Ilary, seguito da una battuta ironica della svizzera:

"Facile per voi fare Battiti Live d’estate e al calduccio…"

La conduzione è risultata piacevole e allegra, con una buona intesa tra i due. La puntata, lunga circa 180 minuti, ha visto esibirsi 23 artisti, tra cui Sal Da Vinci, Annalisa, il duo Fedez-Masini e Serena Brancale. Bello lo show, intenso il ritmo e riuscita anche l’atmosfera creata da Hunziker e Alvin sul palco, nonostante le condizioni meteo non fossero esattamente clementi, visto che al momento della registrazione del concerto a Ferrara c’erano pochi gradi sopra lo zero (QUI le pagelle complete della prima serata).

Le reazioni del web

Perché allora il web non ha apprezzato in pieno lo show Battiti Live Spring? Precisiamo una cosa: su ‘X’ gli hashtag del programma sono stati caldissimi per tutta la serata, con centinaia di commenti e molti elogi alle esibizioni dei cantanti. Su tutti, la più gettonata è stata Annalisa che si esibita due volta, prima con Esibizionista e poi Canzone estiva. "Di una bravura disarmante", "La sua bellezza va contro ogni logica", "La più brava di tutte", sono alcuni dei commenti che le ha dedicato il popolo del web. Molto applauda anche Emma Marrone ("Uno splendore"), mentre il pur bravissimo Sal Da Vinci si è beccato qualche critica a causa dell’eccessivo ‘presenzialismo’ in Tv dopo la vittoria di Sanremo ("Praticamente va in onda a reti unificate).

Più in generale, però, è stato il format ‘Spring’ a non scaldere a dovere il cuore del pubblico social. C’è chi ha scritto: "Con la Puglia è tutta un’altra cosa. Questo sembra più il concerto di capodanno (e per atmosfera e per paesaggi). Nulla a che vedere con quello che è sempre stato lo spirito del #BattitiLive", oppure: "Praticamente una mezza replica di Sanremo", e ancora: "Presto per le canzoni estive", "E comunque sentire già da ora tutte le stesse canzoni penso che in estate avrò la nausea", "Battiti live non è più lo stesso… che delusione… Battiti live Radio Norba manchi". Non manca, infine, chi ha nostalgia di Ilary Blasi, ormai simbolo del format dopo aver guidato le ultime due edizioni estive: "Fate tornare mamma Ilary".

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