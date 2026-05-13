Battiti Live Spring, cancellato il gran finale di Michelle Hunziker: perché salta la puntata di stasera Oggi mercoledì 13 maggio 2026 salta il terzo e ultimo appuntamento dello spin-off primaverile dell’evento musicale di Radionorba: perché e quando torna in onda

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Mediaset ‘taglia’ Michelle Hunziker e Battiti Live Spring. Oggi mercoledì 13 maggio 2026, infatti, lo spin-off primaverile di Battiti Live non andrà in onda. Salta dunque il terzo e ultimo appuntamento dell’evento musicale targato Radionorba. Scopriamo perché e quando torna in onda.

Perché Battiti Live Spring non va in onda stasera (mercoledì 13 maggio 2026)

Lo scorso marzo in piazza Trento e Trieste a Ferrara è andato in scena Battiti Live Spring, sbarcato poi su Canale 5 e condotto da Michelle Hunziker, affiancata da Alvin. Dopo i primi due (ottimi) appuntamenti volati oltre i 2 milioni di spettatori negli ascolti tv, però, l’evento musicale targato Radionorba è costretto a fermarsi. Oggi mercoledì 13 maggio 2026, infatti, lo spin-off primaverile di Battiti Live non andrà in onda. Il motivo? Questa sera il prime time di Canale 5 lascerà spazio al calcio e alla finale di Coppa Italia Inter-Lazio. A partire dalle ore 21:00 sulla rete ammiraglia Mediaset ci sarà dunque la diretta dallo stadio Olimpico della sfida tra i nerazzurri di Cristian Chivu (nuovi campioni d’Italia) e i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico Massimo Paganin. La super sfida dell’Olimpico comporterà anche la cancellazione della puntata quotidiana de La Ruota della Fortuna, che tornerà in onda in access prime time a partire da domani sera, giovedì 14 maggio 2026.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quando torna in onda Michelle Hunziker: l’ultimo appuntamento di Battiti Live Spring

L’appuntamento con la terza e ultima puntata di Battiti Live Spring, ovviamente, è solo rimandato. L’evento musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e Alvin tornerà infatti in onda la prossima settimana, mercoledì 20 maggio 2026. Tra gli ospiti della terza serata sul palco di piazza Trento Trieste a Ferrara vedremo anche Elettra Lamborghini (attualmente impegnata con il commento dell’Eurovision 2026), Fedez e Masini, Malika Ayane e Serena Brancale – tutti reduci dall’esperienza nell’ultima edizione del Festival di Sanremo – oltre a Rocco Hunt.

Potrebbe interessarti anche