Battiti Live Spring, Michelle Hunziker ufficializza l’amore con Giulio Berruti: cosa hanno fatto nel backstage
Al termine delle registrazioni del concerto a Ferrara la conduttrice svizzera è rientrata a Milano insieme alla sua nuova fiamma: i due non si nascondono più
Michelle Hunziker non si nasconde più. La conduttrice svizzera, infatti, ha ritrovato l’amore al fianco di Giulio Berruti e, a quanto pare, la nuova coppia è uscita allo scoperto. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi i due sembrano sempre più inseparabili e sono stati visti insieme nel backstage di Battiti Live Spring. Michelle e l’ex compagno di Maria Elena Boschi sarebbero anche rientrati a casa insieme, ‘ufficializzando’ di fatto il gossip. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Michelle Hunziker, il nuovo amore è Giulio Berruti: il retroscena
Dal 20 al 22 marzo 2026 a Ferrara si sono tenute le registrazioni di Battiti Live Spring. La versione primaverile dell’evento musicale targato Radio Norba e presentato in estate da Ilary Blasi (ora impegnata alla guida del Grande Fratello VIP) è stato condotto da Michelle Hunziker. La conduttrice elvetica è stata accompagnata in Emilia anche dalla sua nuova fiamma, Giulio Berruti. Come raccontato dal settimanale Chi, infatti, i due sono stati ‘pizzicati’ insieme nel backstage, ma non solo. Una volta terminato il concerto Michelle ha raggiunto l’attore e medico estetico romano dietro le quinte e la coppia è rientrata a Milano, verso la casa della conduttrice.
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La relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti: dimenticata l’ex Maria Elena Boschi
Michelle Hunziker ha di fatto ‘ufficializzato’ il gossip con Giulio Berruti uscendo allo scoperto dietro le quinte di Battiti Live Spring. Stando a quanto rivelato dal settimanale Chi i due si conoscerebbero da tempo e lo scorso dicembre si sarebbero rivisti a un evento in Svizzera; a febbraio l’incontro a Roma, poi l’amore sarebbe scoppiato in vacanza, con un romantico weekend nuovamente in Svizzera. La conduttrice avrebbe dunque ritrovato la serenità grazie all’attore e medico estetico romano, dimenticando l’ex compagno Nino Tronchetti Provera. La scorsa estate era esploso il gossip sul flirt con il figlio di Luigi Tronchetti Provera (cugino di secondo grado del vicepresidente del gruppo Pirelli Marco e cugino di Giovanni, ex compagno di Chiara Ferragni), poi in autunno arrivò la rottura. Per quanto riguarda Berruti, invece, si tratta di una nuova storia dopo la lunga relazione con Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati; i due sono stati insieme dal 2020 al 2025.
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