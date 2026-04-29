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Battiti Live Spring 2026, Michelle Hunziker accende la primavera di Canale 5: ospiti, chi canta e scaletta

Lo spin-off del celebre evento musicale va in onda questa sera con tantissimi artisti e la presenza di Alvin

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

La primavera televisiva di Canale 5 si accende con la musica e con un format che punta a replicare il successo estivo di Battiti Live. Si chiama Battiti Live Spring ed è lo spin-off del celebre evento musicale, pensato per portare sul piccolo schermo i protagonisti della scena italiana in un grande spettacolo dal vivo, e nasce come versione "di stagione" del tradizionale festival estivo, adattato per il palinsesto di questi mesi.

In questa edizione, il cuore dello show è Ferrara, nella splendida Piazza Trento e Trieste, trasformata per l’occasione in un grande palco urbano capace di ospitare migliaia di spettatori e un cast trasversale. Alla guida troviamo Michelle Hunziker, con Alvin al suo fianco, presenza ormai consolidata nell’universo Battiti Live.

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Le tre puntate previste in palinsesto sono state registrate nel mese di marzo 2026 e gli artisti sul palco sono veramente tantissimi: curiosi di scoprirli tutti? Non perdetevi il Video!

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