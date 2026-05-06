Battiti Live Spring 2026, Michelle Hunziker con Sal Da Vinci dopo il boom: ospiti, chi canta stasera e scaletta completa
La scaletta della seconda puntata di Battiti Live Spring 2026 con Alvin e Michelle Hunziker su Canale 5: chi canta e la scaletta completa del 6 maggio 2026.
Torna stasera 6 maggio 2026 su Canale 5 una nuova puntata di Battiti Live Spring. Lo spin-off della versione estiva ha ottenuto un ottimo successo con la prima puntata, seguita da oltre 2 milioni di spettatori e il 19,5% di share e segna la buona riuscita di un esperimento che ha fatto storcere il naso inizialmente. Sebbene la formula resti identica a quella originale, il pubblico sembra apprezzare l’antipasto primaverile in vista della grande stagione dei tormentoni in arrivo. Vediamo dunque le anticipazioni e la scaletta della seconda puntata in onda questa sera: chi canta sul palco di Ferrara.
Battiti Live Spring: ospiti e scaletta della seconda puntata con Alvin e Michelle Hunziker
La scaletta dei 24 artisti che si esibiranno questa sera dal palco di Battiti Live Spring a Ferrara è la seguente:
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- Enrico Nigiotti
- Elettra Lamborghini
- J-Ax
- Francesco Gabbani
- Alfa
- Clara
- Fedez
- The Kolors
- Raf
- Samurai Jay
- Ermal Meta
- Sal Da Vinci
- Rkomi
- Welo
- Sayf
- Geolier
- Emma
- Eddie Brock
- Nicolò Filippucci
- Federica Abbate
- Gemelli Diversi
- Alessio Bernabei
- Dargen D’Amico
- Petit
Alvin e Michelle Hunziker introdurranno ospiti ed esibizioni e la piazza ballerà e canterà sulle note dei successi scelti per lo spin-off primaverile della popolare rassegna canora. Battiti è ormai un format collaudato e il pubblico ne ha dato prova proprio con l’accoglienza di settimana scorsa. Basterà lo stesso assetto per replicare il successo dell’esordio?
Battiti Live Spring: gli ascolti resteranno invariati dopo l’ottimo esordio della prima serata?
La televisione degli ultimi mesi vive con il terrore di un incubo ormai diffuso: il calo drastico degli ascolti una settimana dopo un esordio da record. I Cesaroni, Grande Fratello e altri prodotti hanno vissuto un tonfo vertiginoso con ottimi ascolti in partenza e dei veri e propri disastri con il passare delle settimane. L’effetto novità genera infatti un buon inizio, ma la vera e propria prova del nove avviene dopo almeno due settimane, anche se basta poco per decretare se un esperimento ha funzionato o no. Cosa succederà a Battiti Live Spring e alla nuova scaletta di questa sera? Sicuramente è più debole rispetto alla prima, che ha visto nomi del calibro di Annalisa che ha addirittura aperto la serata. Riusciranno Alvin e Hunziker insieme alla rosa del 6 maggio 2026? Lo scopriremo domattina alla pubblicazione dei dati Auditel. Nel frattempo però, godiamoci il secondo appuntamento e le canzoni scelte per i vari artisti sul palco di Ferrara con Alvin e Michelle Hunziker.
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