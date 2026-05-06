Battiti Live Spring 2026, Michelle Hunziker con Sal Da Vinci dopo il boom: ospiti, chi canta stasera e scaletta completa La scaletta della seconda puntata di Battiti Live Spring 2026 con Alvin e Michelle Hunziker su Canale 5: chi canta e la scaletta completa del 6 maggio 2026.

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Torna stasera 6 maggio 2026 su Canale 5 una nuova puntata di Battiti Live Spring. Lo spin-off della versione estiva ha ottenuto un ottimo successo con la prima puntata, seguita da oltre 2 milioni di spettatori e il 19,5% di share e segna la buona riuscita di un esperimento che ha fatto storcere il naso inizialmente. Sebbene la formula resti identica a quella originale, il pubblico sembra apprezzare l’antipasto primaverile in vista della grande stagione dei tormentoni in arrivo. Vediamo dunque le anticipazioni e la scaletta della seconda puntata in onda questa sera: chi canta sul palco di Ferrara.

Battiti Live Spring: ospiti e scaletta della seconda puntata con Alvin e Michelle Hunziker

La scaletta dei 24 artisti che si esibiranno questa sera dal palco di Battiti Live Spring a Ferrara è la seguente:

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Enrico Nigiotti

Elettra Lamborghini

J-Ax

Francesco Gabbani

Alfa

Clara

Fedez

The Kolors

Raf

Samurai Jay

Ermal Meta

Sal Da Vinci

Rkomi

Welo

Sayf

Geolier

Emma

Eddie Brock

Nicolò Filippucci

Federica Abbate

Gemelli Diversi

Alessio Bernabei

Dargen D’Amico

Petit

Alvin e Michelle Hunziker introdurranno ospiti ed esibizioni e la piazza ballerà e canterà sulle note dei successi scelti per lo spin-off primaverile della popolare rassegna canora. Battiti è ormai un format collaudato e il pubblico ne ha dato prova proprio con l’accoglienza di settimana scorsa. Basterà lo stesso assetto per replicare il successo dell’esordio?

Battiti Live Spring: gli ascolti resteranno invariati dopo l’ottimo esordio della prima serata?

La televisione degli ultimi mesi vive con il terrore di un incubo ormai diffuso: il calo drastico degli ascolti una settimana dopo un esordio da record. I Cesaroni, Grande Fratello e altri prodotti hanno vissuto un tonfo vertiginoso con ottimi ascolti in partenza e dei veri e propri disastri con il passare delle settimane. L’effetto novità genera infatti un buon inizio, ma la vera e propria prova del nove avviene dopo almeno due settimane, anche se basta poco per decretare se un esperimento ha funzionato o no. Cosa succederà a Battiti Live Spring e alla nuova scaletta di questa sera? Sicuramente è più debole rispetto alla prima, che ha visto nomi del calibro di Annalisa che ha addirittura aperto la serata. Riusciranno Alvin e Hunziker insieme alla rosa del 6 maggio 2026? Lo scopriremo domattina alla pubblicazione dei dati Auditel. Nel frattempo però, godiamoci il secondo appuntamento e le canzoni scelte per i vari artisti sul palco di Ferrara con Alvin e Michelle Hunziker.

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