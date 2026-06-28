Rivoluzione a Battiti Live 2026: Ilary Blasi rilancia il format all'insegna della nostalgia con una puntata speciale Ilary Blasi rivoluziona Battiti Live e punta sugli anni 2000: arriva una puntata inedita e speciale da Trani su Canale 5

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Battiti Live su Canale 5 cambia pelle. Per la prima volta da quando è approdato in prima serata su Canale 5, Battiti Live decide di interrompere la tradizionale corsa ai successi dell’estate per regalare al pubblico una puntata interamente dedicata alla nostalgia. Una scelta inedita per il format musicale, che nella sua edizione 2026 prova a reinventarsi con uno speciale intitolato Battiti Live 2000 Hits, destinato a riportare sul palco alcuni dei tormentoni più iconici dei primi anni Duemila.

Battiti Live 2000 Hits, il format si reinventa: le anticipazioni

L’anticipazione arriva direttamente dalle registrazioni andate in scena nella serata del 27 giugno a Trani, in Puglia, dove numerosi spettatori presenti hanno condiviso online foto, video e indiscrezioni sulla quarta puntata dello show. Da quanto emerso, non si tratterà della classica serata dedicata agli artisti che dominano le classifiche attuali, ma di un vero e proprio viaggio musicale attraverso le hit che hanno segnato un’intera generazione. Si tratta di una novità assoluta per Battiti Live. Negli anni il programma ha sempre puntato sui brani del momento, trasformandosi in una vetrina per i tormentoni estivi contemporanei. Quest’anno, invece, la produzione sembra voler rompere gli schemi proponendo una formula diversa, capace di unire il pubblico più giovane a quello cresciuto con le canzoni che hanno animato le estati tra il 2000 e il 2010.

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Dopo l’esperimento primaverile con Alvin e Michelle Hunziker, sul palco, accanto ai conduttori Ilary Blasi, Alvin, Daniele Battaglia e Fabio Rovazzi, si alterneranno molti artisti che hanno lasciato il segno in quel decennio. Tra i nomi emersi dalle prime anticipazioni figurano gli Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina, Valeria Rossi con Tre parole, Francesco Facchinetti che riproporrà La canzone del Capitano, Haiducii con Dragostea Din Tei, Luca Dirisio con Calma e sangue freddo, Marco Carta con La forza mia, Le Vibrazioni e i Gemelli Diversi, pronti a far cantare il pubblico sulle note di Mary.

Battiti Live: la novità dello spazio On the road con Elodie e Annalisa

Non mancheranno neppure artisti più vicini alla scena musicale attuale. Tra questi dovrebbe esserci Alvaro Soler con Sofia, mentre Annalisa ed Elodie sarebbero attese nello spazio On the Road, dove dovrebbero riproporre alcuni dei brani che hanno segnato le prime fasi delle rispettive carriere.

Quella di Battiti Live 2000 Hits sembra quindi essere una scommessa precisa: trasformare, almeno per una sera, uno dei format musicali estivi più consolidati della televisione italiana in un grande evento celebrativo dedicato alla memoria musicale collettiva. Resta da capire se il pubblico premierà questo esperimento, ma una cosa appare già evidente: una puntata costruita interamente sui tormentoni degli Anni 2000 non era mai stata proposta nella storia del programma e questo è già un valore aggiunto non da poco.

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